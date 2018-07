Horvátország hosszabbításban verte Angliát és döntőbe jutott

július 11., 20:00 ENG 1 2 HRV Gól: Trippier 5' Perisic 70' Mandzsukic 109' Sárga lap: Mandzsukic 48', Walker 54', Rebic 96' Piros lap:

Mindkét csapat a legerősebb összeállításában kezdte a világbajnokság második elődöntőjét, a horvátoknál ott volt a pályán a sérüléssel bajlódó Subasic kapus és a védő Vrsaljko is, az angoloknál az alap 11.



Mielőtt bármi érdemi történt volna, az angolok már vezettek is. Modric szabálytalankodott Allival szemben a 16-os előtt, a szabadrúgást Trippier csavarta el gyöngyörűen a horvát sorfal felett.

És ahogy fogadták mindezt Angliában:

Pár statisztika a 12-es szám körül:



12 gólt még egy világbajnokságon sem lőttek eddig az angolok,

12-es mezszámban játszik Trippier, ezen a vébén ilyen mezszámmal eddig még nem lőtt gólt senki.

12 találattal a Tottenham játékosai lőtték a legtöbb gólt a vébén, megelőzve a 11 gólos Barcelona-játékosokat.



A horvátok már a gól előtt is pontatlanul játszottak, hátrányban sem tudták beszorítani az angolokat, az angoloknak voltak veszélyesebb helyzeteik. A legnagyobbat Kane hagyta ki a 30. percben, hatalmast passzt kapott, de Subasicba lőtte. Nála maradt, visszahúzta az alapvonalról, de egy lépésről a kapufára lőtte. A partjelző lest intett az akció végén. Nem volt az, ha belövi, videóbírózás jött volna.

A horvátok ezután találták el először a kaput, addig távolról próbálkoztak, pontatlanul. A 31. percben Rebic már jobban célzott, de Pickford magabiztosan fogta a labdát.

Aztán megint Rebic mutatta meg magát, az utolsó pillanatban mentett előle Young. De a másik oldalon az angolok is lőhettek volna még egyet, szépen kipasszolt támadás utolsó embere volt Lingard, aki nagyon gyengén kapu mellé helyezett.

Az első félidő másik fele nem volt rossz, az angolok nem álltak vissza a gól után, de ahhoz, hogy igazán jó legyen a meccs, kellettek volna a horvátok is, akiknek a kulcsjátékosai eltűntek az első félidőben, Modricnak a legemlékezetesebb pillanata egy megmentett labda volt a félpályánál, Rakitic a félidő legvégén tűnt fel az angolok 16-osán belül, de a védőbe lőtte. A szünet egészen furcsán kezdődött el, egy horvát szöglet után még vidóztak, hogy nem történt-e szabálytalanság az angol 16-oson belül, de az angolok ekkor már nem voltak a pályán. Cakir végül nem fújt 11-est, így nem hívták vissza az öltözőből az angolokat.

A második félidőben kicsit gyorsították a játékukat a horvátok, de ez eleinte inkább darálás volt, ötlet nélkül, nagy nyomás nem volt az angol védelmen. Apró jelzés volt, hogy a 65. percben Perisic lövőhelyzetbe került, előbb Walkert lőtte tökön, a visszapattanót már nem tudta rendesen kapura tenni, mert elé/rácsúsztak.

És bár többet volt a horvátoknál a labda, a 70. percben mégis meglepetés volt az egyenlítésük. Egy jobboldali beadást Perisic pörgetett a hálóba. Magasan volt a lába, miközben Walker elég mélyre hajolt. A bíró nem foglalkozott ezzel, megadta.

Az egyenlítés után teljesen megváltozott a játék képe. Southgate becserélte ugyan Rashfordot, ez jót tett az angol támadójátéknak, de hátul hajmeresztő hibákat követtek el a védők, aki igyekeztek minél hamarabb szabadulni a labdától. A horvátok pedig nagyon felpörögtek. Rebic mellé felnőtt Perisic is, a gólja után két perccel lőtt egy kapufát, a visszapattanó Pickford kezében kötött ki.

Horvátországban is locsolták a sört

A horvátok sokkal magabiztosabban passzolgattak, mint addig, veszélyesebbek is voltak kapura, Rakitic is többet volt játékban.

A rendes játékidő legvégén egy-egy hosszú passznál látszott, hogy a horvátok lábában már két hosszabbításos meccs van, az angolok pedig megkapták az esélyt, hogy eldöntsék a 92. percben a meccset. Szabadrúgást ívelt be Trippier, megtalálta Kane fejét, de az egész meccsen keveset mutató csatár gyengén a földre fejelte.

Jöhetett a hosszabbítás, az angoloknak a második, a horvátoknak már a harmadik a vébén.

A hosszabbítás első óriási helyzete az angolok előtt adódott, természetesen pontrúgás után a 98. percben. Az angolok felálltak egy sorban, ahogy szoktak, a beívelésnél beindult a figura, Stonesra jött ki, nagyon jól fejelte kapura, de Vrsaljko mutatta meg, hogy miért van értelme a kapufához játékost állítani, kifejelte a hálóba tartó labdát.

A horvátok a 105. percben jártak legközelebb a gólhoz, Perisic csavart be balról, Mandzsukic el is érte az ötösön, rá is tette, Pickford óriási bravúrral mentett, aztán összecsúsztak a horvát támadóval.

A 106. percben azzal lepte meg az angol védőket Brozovic, hogy egy szögletnél befutott, az angolokon nem múlt, hogy ne legyen gól.

A fáradtság inkább az angol védőkön látszott, nem tudtak felszabadítani a 110. percben, a korábban percekig ápolt Mandzukicról lemaradt a védő, belőtte.

Ezután még a horvátok már másodpercenként jeleztek sérülést, rúghattak volna még gólt, az angolok helyzetbe sem kerültek.

A lefújás után a sérülés miatt óriásit szenvedő, le is cserélt Mandzsukic óriást sprintelt.

Horvátország története legnagyobb sikerét érte el, döntőbe jutott, Franciaországgal játszanak. A hosszabbításban hulla fáradtnak látszottak már, Franciaország egyetlen hosszabbítást sem játszott ezen a vébén.