Kisfiam, ha rossz leszel, elvisz az ÍZFOKOZÓ!

Ha azt olvassuk a címkén, hogy E-500, vagy E-300, hajlamosak vagyunk egy hatalmas üzem üstjeiben rotyogó radioaktív zöld alien-nyálra gondolni, amit maguktól gondosan eltartva - nehogy rájuk cseppenjen - visznek pipettában fehér köpenyes minionok addig a kondérig, ahol végül őrült kacaj kíséretében hozzákeverik kedvenc péksüteményünk kelő tésztájához, esetleg imádott reggeli narancsitalunkhoz. Pedig az E-300 a C-vitamin, az E-500 pedig a sütőpor hivatalos neve, szóval valószínűleg tényleg hozzá is keverik, de azért rettegni nem érdemes ezektől.

Számtalan tévhit és mítosz övezi az élelmiszerekben fellelhető adalékanyagokat, dacára annak, hogy sütés-főzés közben magunk is napi szinten használjuk őket. A magyar fogyasztók többségében bizalmatlanságot kelt az egyes élelmiszerek címkéjéről ismerős adalékanyagok hivatalos neve, holott a hétköznapokban különösebb fenntartások nélkül használják azokat – egyebek közt ez derül ki abból a reprezentatív, országos kutatásból, amely a Coca-Cola Magyarország megbízásából készült el.

Te is félsz az adalékanyagoktól, ízfokozóktól?

Ezt a kettősséget jelzi, hogy a magyar felnőtt fogyasztók egyharmada él abban a (tév)hitben, hogy az otthoni ételkészítés során nem használ élelmiszeripari adalékanyagokat, azaz lehetőleg távol tartja magát az aromáktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól vagy térfogatnövelőktől:

A válaszadók egyharmada állította, hogy ő bíz semmilyen sátáni borzadályt nem tesz a főztjébe otthon

Ha viszont úgy tesszük fel a kérdést, hogy vanillincukrot, ételízesítőt vagy éppen sütőport szokott-e használni, az derül ki, hogy igen széles körben használatosak ezek az összetevők:



A felmérésben megkérdezett fogyasztók közel 90 százaléka állítja szilárdan, hogy nem tesz térfogatnövelőt az otthoni sütés, főzés során a süteményekbe, ételekbe. Ehhez képest saját bevallása szerint sütőport (ami bizony egyfajta térfogatnövelő) 80 százalék használ több-kevesebb rendszerességgel. Hasonló a helyzet az ízfokozók terén is: a megkérdezettek közel 70 százaléka gondolja úgy, hogy az ételkészítés során nem veti be ezt az adalékanyagot, ezzel szemben több mint 60 százalék használ leveskockát, húspácot vagy ételízesítőt, márpedig ezek túlnyomó többsége ízfokozó hatású összetevőt is tartalmaz.



Szóval nem kell annyira parázni ezektől a cuccoktól, meg azoktól az élelmiszerektől sem, amiben használ ugyan adalékokat a gyártó, de gondosan megválogatja, hogy mit és mennyit. „Felelős vállalatként a Coca-Cola nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a vásárlókat átlátható módon és egyértelműen informálja termékei összetételéről, így fogyasztóink felelős döntést hozhatnak. Dunaharaszti üzemünkben a jeges teák, gyümölcslevek és –nektárok tartósítószer nélkül készülnek, de – alig néhány kivétellel – ugyanez a helyzet a szénsavas üdítőitaloknál is.” – mondta például saját termékeikről Niklós László a Coca-Cola Magyarország ügyvezetője.

És egy kis segítség a tájékozódásban: okoscimke.hu