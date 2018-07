Adósságai miatt feszült exrendőr gyilkolt Inárcson

Egykor rendőrként dolgozott, aztán Angliában is élt a szerdai inárcsi gyilkosság gyanúsítottja, a 61 éves Cs. Attila, írja a Blikk. Egy utcaszomszédja szerint két éve költözött haza feleségével Inárcsra. Nehéz anyagi helyzetben voltak, Cs. biztonsági őrként dolgozott egy hipermarketben, de fizetéséből nem nagyon tudtak kijönni. Nejével négy gyermeket neveltek, a legkisebb csak tolókocsival tud közlekedni.

Az utcabeli szerint nyílt titok volt, hogy árverezik a házukat. A Blikk szerint szerdán a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, V.-T. Andrea rossz híreket közölhetett Cs.-vel, akit arról tájékoztathatott, hogy hamarosan el kell hagyniuk a házukat, ápolásra szoruló legkisebb lányát pedig elvehetik tőlük.

A lap szerint V.-T. Andreát "mindenki szerette. A háromgyerekes anya a helyiek szerint próbált segíteni a bajba jutott családoknak, egy ismerőse szerint "Atilláék ügyéért is igyekezett a végsőkig harcolni".

Cs. nyakon szúrta a nőt, aki életét vesztette. "Édesanyámnak nem volt lehetetlen. Soha nem lesz még egy olyan erős nő, mint az én édesanyám! Mert édesanyám szerette az angyalokat, és remélem, most ő is velük van. De ésesanyám félt! Mert bántották verbálisan. És édesanyám így is bement dolgozni, szeretettel és töürelemmel, rendíthetetlen hittel, hogy egy hobb dolgot vihet ma végbe" - emlékezett a Facebookon meggyilkolt édesanyjára lánya, Ramóna.