Az új szuperkórház egy egészségpláza lesz, ahol minden beteget VIP-vendégként kezelnek

Olyan hurráoptimista interjút adott a budai szuperkórház miniszterelnöki megbízottja a Figyelőnek, hogy az ember néhány pillanatra szinte el is felejti, hogy a magyarok több mint 40 százaléka úgy hal meg, hogy az orvostudomány szerint megmenthették volna.

Azt korábban már lehetett tudni, hogy a kórházban 900 felnőtt- és 300 gyerekágy lesz, illetve hogy saját mentőállomást, és két helikopter-leszállópályát kap az intézmény,de most további újdonságokat árult el a szuperkórház-felelős.

Bedros J. Róbert szerint az az elképzelés, hogy az új kórházban majd XXI. századi körülmények között gyógyulhatnak a páciensek, akiket mind VIP-szintű ellátásban részesítenek - olvasható a XXI. században készült interjúban. De nem csak ebben különbözik majd a többi kórháztól, ez ugyanis



„Egyfajta egészségplázaként is üzemel majd. A kimagasló színvonalú gyógyítási és ápolási körülmények mellett minden olyan szolgáltatás elérhető lesz a betegek és hozzátartozóik számára, amelyet a mindennapjaikban is használnak. Ha olyan szolgáltató és kereskedelmi egységeket biztosítunk nekik, mint például éttermek, üzletek, posta, fodrászat, akkor a lehető legkevésbé ragadjuk ki őket a megszokott környezetükből” - mondta Bedros, hozzátette, hogy természetesen az ingyenwifi is alap.



A miniszterelnöki megbízott azt ígéri, itt nem lesz sorban állás, mert a felnőtt- és a gyermekrészlegen is több MRI- és CT-készülék lesz majd. Ezeken kívül lesz zöld tetőterasz, az orvosi szoba inkább pihenő lesz, lesz fitneszterem és dolgozói közösségi terek. Bedros magabiztosan kijelenti azt is, szinte biztos benne, hogy nem kell majd orvos- és ápolóhiánnyal küzdeniük.