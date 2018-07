Hogyan lehet 7 főállású alkalmazottal 3 év alatt milliárd dolláros cége valakinek, aki Instagramra posztolgat?

Mi itt a 444-ben szeretjük azzal plankolni az önbizalmunkat, hogy az összes újságíróval, fejlesztővel, menedzserrel, irodavezetővel, háttéremberrel és a mindig itt dekkoló Süsü kutyával együtt sem vagyunk 30-an sem, mégis képesek vagyunk fenntartani egy olyan, egészen nagy híroldalt, ami öt éve fenn tud maradni a kegyetlen magyar médiapiacon.

Kylie Jenner ehhez képest úgy lett húszéves korára egy 800 millió dollárra értékelt kozmetikai cég + 100 millió dollár tulajdonosa, hogy összesen van neki 7 főállású és 5 darab részmunkaidős alkalmazottja.

Ha nem jön közbe valami valószerűtlenül drámai fordulat, jövőre ő lehet a legfiatalabb korára dollármilliárdossá lett ember a világon.



Hogy a hóhérba lehetséges ez?

A sztori, amit az amerikai Forbes dolgozott fel, irtó érdekes én nem kevésbé tanulságos. Kylie Jenner mindezt - saját és az anyja üzleti zsenialitása mellett - bizonyos szempontból csak és kizárólag az Instagram-követőinek köszönheti.

Kylie Jenner, ha valaki nem ismerné, annak az amerikai Jenner-Kardashian családnak az egyik legfiatalabb női tagja, amelyik arról híres, hogy híres. Vagyis egész konkrétan eredetileg azért lettek híresek, mert 10 évvel ezelőtt beengedték a kamerákat a családi házba, és elindult a Keeping Up With the Kardashians című reality sorozat. Mondjuk mint nálunk a Győzike show.

Náluk is volt eredetileg is jó közepesen híres ember a családban - az apja, Bruce Jenner tízpróbázó olimpiai bajnok - de a valóban tömeges ismertséget ők is a reality tévének köszönhették.



Innentől viszont egészen más utat jártak be, mint a Gáspár família.



Ebben két dolog segítette őket. A klán igazi vezetőjének, Kyle anyjának, Kris Jennernek az ösztönös üzleti tehetsége, illetve a közösségi média berobbanása.



A klán hat gyereke és két szülője ebből a szempontból is azonnal megérezte az idők szelét és az életüknek azt a részét, amit nem a kamerák előtt éltek, ahogy volt, azonnal áttolták az Instagramra. Kris második házasságából született két lányának, Kendall és Kylie Jennernek 92 és 110 millió Insta-követője van, az első házasságából származó Kim, Kourtney, Khloé Kardashiannak sorban 113, 65 és 77 millió, bátyjuk, Rob Kardashiannak törölte az accountját, míg Krist 22 millióan, az időközben nővé változott Bruce-Caitlyn Jennert 9 millió ember követi.



Az ember azt is hihetné, hogy az ilyen “arról híres, hogy híres”-figurák a posztjaikban elbújtatott termékreklámokból és olyan alkalmi fellépésekből élnek, ahol azért fizetik őket, hogy jelen legyenek. Ez általában igaz is, a Jenner-Kardashian-klánra és főleg Kylie Jennerre azonban csak kisebb részben, bár persze ilyen forrásokból is hatalmas összegeket húznak be.

Kris Jenner ugyanis azonnal megérezte, hogy a puszta ismertség abszolúte reálgazdasági bevételekké is transzformálható.



Áltis korától sminkelték, kihasználta

Kylie Jenner a gyerekek legfiatalabbikaként mindössze 10 éves volt, amikor elindult a családot később milliárdossá tevő reality sorozat. A túl korán jött ismertség miatt koraérett, a sok tévéfelvétel miatt a való világ dolgai közül először a sminkeléssel megismerkedő kislányból bulizással, posztolással és alkalmi modellkedéssel foglalkozó kamasz majd fiatal lány lett. A természetellenes környezetben már gyerekként önbizalomproblémái voltak, ezért a száját hamar elkezdte a természetes kontúrjain túlterjeszkedve nagyobbra festeni. Ez annyira a védjegyévé vált, hogy vele kapcsolatban előbb a furcsán nagy, majd a természetellenesen duzzadt ajkairól esett a legtöbb szó. Ami aztán a családban megszokottá vált módon bulvárbotrányhoz vezetett: 2014-15-re Kylie gyanúsan telt ajkai az amerikai bulvársajtó egyik legnagyobb témájává váltak, hogy egy ponton kénytelen legyen bevallani: előfordult, hogy időszakos ajakfeltöltésen esett át.



Más ettől talán összezuhant volna, de Kris anyus és Kylie pont ellenkezőleg, megérezték a vissza nem térő lehetőséget.



Ha egyszer mindenki a száján lovagol, és ez a mindenki egy közel százmilliós, nem kis részben fiatal amerikai nőkből álló tömeget jelent egy 325 milliós országban, akkor abból a szájból kell pénzt csinálni.



Kylie fogta a modellkedésből félretett 250 ezer dollárját, amiből egy külsős céggel legyártatott 15 ezer rúzs + kontúrceruza-készletet. Egy hónapig posztokban fokozta a feszültséget, majd mindössze egy nappal a termék 2015. november 30-ai piacra dobása előtt bejelentette, hogy másnaptól kapható a cucc.



Tippelj, mennyi idő alatt fogyott el a teljes legyártott készlet!

Vesztettél, még annál is rövidebb idő kellett hozzá:



1 perc.



Akkora volt a hype, hogy a 29 dollárért kínált szettet a következő napokban 1000 dollárért lehetett megvenni online az időben kattintóktól. Jennerék érezték, hogy itt még önmagukhoz képest is jól éreztek rá valamire, ezért Kris irányításával pillanatok alatt kidolgozták a zseniális üzleti modellt. Ami azonnal megmagyarázza, hogy miként lehet 7 egész és 5 fél emberrel üzemeltetni egy többszáz millió dolláros forgalmú termelő-kereskedő vállalkozást.



A titok annyi, hogy ha a tulajdonos ennyire híres, akkor lényegében az összes munkafolyamatot ki lehet szervezni busásan megfizetett külső alvállalkozóknak, és nekünk még mindig rengeteg pénzünk marad.

A Kylie Cosmetics estében ez úgy néz ki, hogy



A dolog teljes kereskedelmi és sales részét a Shopify nevű online felület végzi, amiért Jenner évi 480 ezer dollárt plusz az értékesítési bevétel 0,15 százalékát fizeti nekik. Ez semmi ahhoz képest, hogy mibe került volna neki létrehozni egy való életbeli bolthálózatot. Jenner ugyanis kizárólag online ad el, kivéve néhány, a buli és a felhajtás kedvéért megcsinált időszakos pop up boltot Amerika menő városaiban.



A temékek kifejlesztését és gyártását szintén teljes egészében alvállalkozóval, az ilyesmire szakosodott Spatz Laboratories nevű céggel csináltatja.



A termékek csomagolását és kiszállítását a Spatz leánycége, a Seed Beauty végzi, ugyanilyen alapon. A két cég csak a Jenner-szerződés miatt több, mint 500 embert alkalmaz, de ez már az ő gondjuk és felelősségük. Mindezért Kylie Jenner a Forbes becslése szerint tavaly 180 millió dollárt, a bevételei 55 százalékát fizette ki a két cégnek, bár ő ezt cáfolta, anélkül, hogy megmondta volna, hogy akkor mennyit perkál. De ez is bőven megéri neki, hiszen így nem kell időt pazarolnia mindezekre, hanem azzal foglalkozhat egész nap, ami az ő legfontosabb hozzájárulása a sikerhez.



Ami a szinte megállás nélküli posztolás a rúzsairól és egyéb termékeiről. Az egész rendszert ugyanis az tartja életben, hogy Jenner bármiféle reklámkapány nélkül, közvetlenül és azonnal éri el a gigantikus követő-, vagyis vásárlótáborát.



Kylienak még menedzsmentre és tanácsadókra sem kell költenie. Ezt a munkát, mint láttuk, ugyanis az anyja végzi. Na nem ingyen. A zseniális asszony ugyanis megkéri az árát annak, hogy hatot szült és neki vannak a legjobb ötletei a 2010-es években: minden gyerekével a nyereségük 10 százalékát fizetteti ki magának évente. Egy anya nem csinál ilyet?

Szüljél hatot, utána mondj ilyeneket!



Elvileg nagy kérdés, hogy az ilyen típusú, a tulajdonos személyes népszerűségére építő üzleti modell fenntartható-e.

Lehet, hogy már középtávon sem. Oké, hogy a Kylie Cosmetics becsült értéke e pillanatban 800 millió dollár (223 milliárd forint), na de akadna-e bárki, aki ennyiért vagy akár kevesebbért, de ténylegesen meg is venné tőle a céget? Lehet-e ebből a L'Oréali értelmben vett kozmetikai birodalom? Ezt mind nem tudni. De az biztos, hogy a családi brand tíz éve csillog, sőt egyre többet hoz a konyhára és Jennerék meg Kardashianék az évi adózott nyereség formájában is hatalmas összegeket nyernek mindebből. Vagyis az ő szempontjukból a válasz: így vagy úgy, de ők zseniálisan jól járnak abból, hogy okosan fordítják üzletté az ismertségüket.