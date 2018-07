Leekens: Én voltam a megfelelő ember a megfelelő helyen, de nem a megfelelő időben

Hosszú interjút adott az M4-nek a magyar válogatott pár meccs után megbukott legutóbbi szövetségi kapitánya, Georges Leekens.

A belga edző arról beszélt, hogy úgy érzi, félbeszakították a munkáját, és hosszú távra tervezett: építkezni akart, az pedig nem megy buktatók nélkül. Leekens elmondta azt is, hogy meglepett és csalódott volt, amikor Csányi Sándor a menesztése mellett döntött.

Tiborcz István és Georges Leekens a DAC lelátóján Fotó: Olvasónk

Leekens kinevezése már eleve meglepetést keltett, szakmai múltja nem igazán jelezte, hogy sokat lehetne tőle várni, és ebből végül négy nyeretlen barátságos meccs lett. Most arról beszélt, hogy türelemre lett volna szüksége a munkához, de a magyarok nem türelmesek, egyből azt várta mindenki, hogy világbajnok legyen a válogatott.

„Lépésről-lépésre kellett haladnunk: az első mérkőzésünk Kazahsztán ellen csapnivaló volt, a másodikon Skócia ellen már jobb volt, habár nem nyertünk, de felkészülési mérkőzésről volt szó. Fehéroroszországban már néztük az eredményt is, 1-1-et játszottunk, míg végül Ausztrália ellen nagyon jól ment a játék, két góllal is nyerhettünk volna akár. A felkészülési mérkőzések arról szólnak, hogy kipróbálj dolgokat. De itt fontosabbak voltak az eredmények, minthogy felépítsünk valamit.” - foglalta össze a meccseit Leekens.



Mint mondta, direkt sok fiatalt behívott, rengeteg játékost megnézett:

„Profi vagyok, tudom, hogyan kell egy csapatot felépíteni, de kevés időt kaptam: én voltam a megfelelő ember a megfelelő helyen, de azt gondolom, hogy nem a megfelelő időben.”

Szerinte a magyar foci az állandó eredménykényszertől szenved: „Szerettem volna megváltoztatni ezt a negatív gondolkodást, ezt félre kell tenni és időt adni a fiataloknak, nem pedig nyomást helyezni rájuk.”

Később elmondta azt is, hogy

„Kevesebbet kellene beszélnünk és többet dolgoznunk, én a magam részéről úgy érzem, hogy sokat dolgoztam a magyar labdarúgás fejlődéséért.”

Mint mondta, leváltása olyan szomorúságot okozott neki, mint még soha semmi. De szurkol a magyar válogatottnak a jövőben is:



„Az elnöknek is mondtam, hogy bármikor hívhatnak, segíteni fogok, akár Rossi is felhívhat. Amikor Storckot váltottam, akkor négy órát ültem vele és beszélgettünk arról, mi történt, miért voltak ilyen magasak az elvárások, és arról is, hogy pár játékos visszavonult, ezért másoknak kellett felvállalnia a felelősséget. Az életben néha időre van szükség és nagyon keményen kell dolgozni. Ezt az üzenetet akarom átadni a játékosoknak és a szurkolóknak is, hogy legyenek türelmesek, és támogassák a csapatot, mert szükség van rá. Miért kell ilyen negatívnak lenni? A válogatottnak van jövője, pozitívan kell gondolkozni, és akkor megvalósíthatunk dolgokat. Ha csakis az eredményekre mész és nem próbálsz újítani, soha nem leszel sikeres. (...) A futball nem egy negatív dolog, meg kell próbálni élvezni. Remélem, sikeresek lesznek a jövőben. Bármikor visszajövök Magyarországra, egyszerűen csak remélem, hogy végül lépésről lépésre sikerül megtalálni a megfelelő utat, hogy utána jöhessenek az eredmények is.”



Elmondta azt is, hogy több ajánlatot is kapott, többek között Katarból is, de még nem döntötte el, hol fogja folytatni.