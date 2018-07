Shridhar Chillal 68 év után levágta a körmeit

68 évig tartott megnöveszteni, levágni csupán pár percig tartott Shridhar Chillal méteres körmeit. A 82 éves férfi öt körme együtt 910 centiméter hosszú volt.

Ugyan azt írtam, hogy levágni csak percek dolga volt, de persze ennyire nem volt egyszerű a művelet. Chillal körmeit egy arcmaszkot viselő technikus vágta le egy erőgéppel.

Chillal 14 éves kora óta növesztette körmeit a bal kezén. Az indította erre, amikor egy tanára leszidta, mert az akkor még kiskamasz Chillal hibájából letört régóta növesztett körme. A tanár azzal dorgálta Chillalt, hogy a gyereknek fogalma sincs, mennyi odafigyelést igényelt, hogy a köröm ne törjön le.

Chillal minden jel szerint tanult a leckéből, saját körmeit 68 éven át sikerült megőriznie. Pedig saját bevallása szerint ez pokoli odafigyelést igényelt, főleg alvás közben, mert egy ennyire megnőtt köröm már nagyon törékeny. Ráadásul, mint azt sejthetik, nem is annyira kellemes ekkora körömmel élni. Chillal szerint pokoli fájdalom egy ilyen hosszú karom.

Persze vannak előnyei is, Chillal szerint neki sosem kellett sorban állnia, mindig előre engedték. (Via The Guardian)