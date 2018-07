Tavaly ősszel alapították, már egymilliárd dollárt ér a Starbucks kínai riválisa

A Luckin Coffee-t mindössze 2017 novemberében alapította Qian Zhiya, de a cég rövid időn belül óriási sikereket ért el: szerdán jelentették be, hogy a Luckin a legújabb finanszírozási körben 200 millió dollárt tudott bevonni, és értékét immár egymilliárd dollárra teszik, azaz az unikornisoknak nevezett, különlegesen értékes start-upok elitligájába kerültek be.

A Luckin Kínán kívül teljesen ismeretlen, ott viszont óriási lendülettel törtek be a piacra: rövid időn belül 525 kávézójuk nyílt, összesen 13 városban. A cél bevallottan a Kínában piacvezető Starbucks lenyomása, a mostani tőkebevonás is az ehhez szükséges további terjeszkedést segítheti elő.

Qian Zhiya

A most befektető alapok nem egyszerű kávézót látnak a láncban, hanem a jövő kávézóit: a Luckin üzleteiben minden applikációk segítségével történik, a kávézókban nincs is kassza, hogy fizetni lehessen, a rendelés és a fizetés is előre, a telefonon keresztül történik. Qian maga is a techszektorból érkezett, és úgy tekint a kávézók piacára, mint az IT világra. A mostani pénzek is elsősorban technológiai fejlesztésekre mennek majd el.

Fotó: Li shengli/Imaginechina

A Starbucks jelenleg még bőven piacvezető Kínában, 3000 kávézójuk van, de pl a brit Costa Coffee-t már le is nyomta a Luckin, hiába volt jelen Kínában a Costa több mint egy évtizede. A kávézólánc-nyitás amúgy remek üzlet most az országban, ugyanis évről évre meredeken nő a kínai kávéfogyasztás, évente mintegy 15 százalékkal.

A Luckin idén májusban keményen beleszállt a Starbucksba, azzal vádolták az amerikai céget, hogy olyan szerződéseket kötnek a beszállítókkal, melyek a monopolhelyzetüket segítik elő. Pereket is ígértek, de ebből végül nem lett semmi, és gyakori vélemény, hogy inkább csak a médiafigyelem miatt estek neki az amerikai kávéláncnak.

A kínai konkurens alacsonyabb árakkal és a fiatalokat célozva próbál magának piacot szerezni. (via Reuters, Financial Times)