Több mint 2 millió éve is élhettek már emberek Kínában

Olyan kőből készült eszközöket találtak Kínában, melyeket valószínűleg primitív emberek, vagy a mai ember közeli rokona használhatott - írja a BBC. A most talált eszközök több mint 270 ezer évvel régebbiek, mint az eddigi legrégebbi, Afrikán kívül talált lelet, melyre a grúziai Dmanisiben bukkantak korábban. A kínai és brit régészek felfedezéséről a Nature írt. A kőtárgyakat Sangcsengben, Kína északi részén tárták fel. A különböző eszközöket láthatón használták valamire, mindet különböző célokra. Azt nem lehet tudni, hogy a kvarcitból és kvarcból készült tárgyakat az emberfélék melyik képviselői készítették.

A lelet jelentősége abban áll, hogy az eszközöket Afrikán kívül találták. Az emberek a történelem során többször is elhagyták Afrikát, de arra, hogy Eurázsiában is jóval korábban éltek már emberek, a grúziai leletig nem volt bizonyíték. A tudósok álláspontja szerint az emberi élet Afrikából ered, de egyre több lelet utal arra, hogy Ázsiának is jelentős szerepe lehetett az emberfélék fejlődésében.