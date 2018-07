Este megint meghal egy főszereplő a Barátok köztben

„Téged meg pofán váglak,

ha nem hagyod abba Éva molesztálását!”

Idén lesz 20 éve, hogy az RTL Klubon megy a Barátok közt, és még mindig baromi sokan nézik. A péntek esti részben a Blikk szerint hatalmas fordulat várható:

meghal egy szereplő.

Hogy ki, azt természetesen nem árulják el, csak annyit tudni, hogy Bartha Krisztián (Seprenyi László), Bokros Ádám (Solti Ádám), Fekete Aliz (Nagy Alexandra), Kővári Natasa (Mezei Léda) és Vida Rudi (Csórics Balázs) közül hal majd meg valaki.

Az egész sorozat azzal indult, hogy meghalt a Berényi Kft. vezetője, a nagy ZOLTÁN, akiről a sorozat első évadában alig derült ki valami, de minden szereplő folyamatosan őt és a temetését emlegette a legkülönbözőbb helyzetekben, ahogyan erre a még ereje teljében lévő Gálvölgyi János szépen rá is mutatott ebben a paródiában.

Azóta persze sok víz lefolyt a Dunán, az eredeti szereplőgárda nagy része is kicserélődött. Nem akarok hülyeséget mondani, de talán csak Miklós, Nóra, Zsolt és Vili bácsi (talán Klaudia?) azok, akik induláskor és most is a képernyőn vannak.

Zoltán után még 17 szereplő halt meg eddig, Szilágyi Lóránt (Magyar Bálint) szaxofonozás közben kapott agyvérzést, Schneider Róbertet (Pásztor Tibor) az esküvője napján ölte meg valaki egy gyertyatartóval, Berényi András (R. Kárpáti Péter) egy toronyház tetejéről esett le, épp úgy, ahogyan korábban Klaudia és Zoltán fia, Ákos (Somorjai Tibor). Magdi anyus takarítás közben esett le a lépcsőn még 2009-ben (igen, majdnem 10 éve). De volt olyan, aki autóbalesetben halt meg, és olyan is, aki liftaknába esett. (Blikk)