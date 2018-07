Példátlan gunyorossággal, a balliberálisokon messze túllőve szállt bele Orbán Viktorba a Nemzeti Sport főszerkesztője

Szerintem nem mondott semmi különösebben durvát vagy kínosat Orbán Viktor, amikor a köztévé a vébéről kérdezte a horvátok döntőbe jutása előtt, ehhez képest egy csomóan jól kiröhögték miatta. Oké, mások sikerének a fényében akart sütkérezni, de ezzel azért nem ő az első politikus a műfajban.



Ha lemaradtál volna:



A miniszterelnök - akit a köztévé közvetlenül a szerdai horvát-angol elődöntő előtt kérdezett meg arról, hogy kinek szorít - , arról beszélt, hogy a horvátoknak szurkol - hasonlóan egyébként az őt a nyilatkozata miatt kigúnyolók döntő többségéhez - mert szomszédok és barátok vagyunk. Meg arról, hogy szerinte egy futballkultúrához, a Duna menti futballkultúrához tartozunk, akkor is, ha a mi focink színvonala meg sem közelíti az övékét. Aztán úgy fogalmazott, hogy

“A horvátok sikere persze a horvátoké, de egy picit úgy érezzük, hogy abban mi is benne vagyunk, hiszen ez a régió dicsősége is, még hogy ha most a horvát zászlót is kell most a magasba emelni. “