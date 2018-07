Ki az a Kiki, és miért mászott fel miatta Will Smith a Lánchídra?

Elég jó promót nyomott a fővárosnak Will Smith, amikor csütörtök este posztolt egy videót arról, hogy az utolsó Budapesten töltött napján, hajnalban felmászott a Lánchídra, ahol Drake In My Feelings című számára táncolt.

A videó cikkünk írása idején bőven 3 millió megtekintés és 50 ezer megosztás felett jár Instagramon. A színész nem először forgat nálunk, a produkció pedig egy kihívásra adott válasz volt. Olyan jó válasz, hogy a fél világ arról beszél, hogy be lehet fejezni a próbálkozást, Smith ezzel meg is nyerte az egészet. De pontosan mit is?



In My Feelings

Az egész sztori alapja egy új kihívás, amit egy 1,4 millió ember által követett instagramsztár indított, a The Shiggy Show fiók gazdája. Ő egy igazi mackóban kimozdulós, utcán bonyolított miniprodukcióban mutatta meg, hogyan kell tolni az inmyfeelingset,

Később aztán a videóiból eddig teljesen kimaradó, távolságtartó édesanyját vette rá, hogy Drake legújabb albuma, a masszívan rekordokat döntögető Scorpion egyik slágerére nyomja le vele a koreográfia egy részét.

Mivel a szám tényleg jó, és a Kiki, szeretsz te engem kérdés meg még jobb benne, váratlanul nagy siker lett a kihívás, annyira, hogy a legnagyobb sztárok is beleálltak.

Amikor Drake kissé rejtélyes értelmű dalairól van szó, az ember a régebben rapgenius nevű, ma már csak geniusként futó oldalhoz fordul, ahol a más kulturális referenciákkal bíró rajongók is választ kapnak a dalszöveg nem feltétlenül egyértelmű részleteire vonatkozóan.

A kanadai rapper szeret utalgatni, legutóbb a Hotline Bling volt az a száma, amit mindenki innen próbált megfejteni. (Ez volt az a dal, aminek a kilpijéből sokan csináltak viccet, mert Drake elég furán táncolt benne, és ez volt az a dal, amit vélhetően tinédzserkori szerelmének írt, és tele volt nagyon személyes utalásokkal.)

Az In My Feelings is egy szerelmi vallomásszerű valami, ezúttal egy Kiki néven emlegetett nőhöz, akiről sokan már tudni vélik, valójában kicsoda. A genius is erről ír, hogy az a legvalószínűbb, hogy az énekes Keshia Chantéről van szó, aki szintén homályos posztokban és lájkokban erősíti meg csak félig, hogy ő a dal múzsája. Ő Keke néven is nyomul, ami angol kiejtésben abszolút Kiki.

Szivecske, kormány, tánc

A koreográfia nem túl bonyolult, és semmi köze az egyébként még mindig nem publikált kliphez, (amit egy nő rendez), pusztán a dalszövegre reagál. Ebben benne van, hogy Kiki szereti-e Drake-et, és hogy rájdingol-e, ami azért több dolgot jelent angolul, és csak egy közülük egy kocsi vezetése. De a dal pont elég volt ahhoz, hogy megmozgassa az erre fogékony közönséget, és az első béna próbálkozások és a teljesen amatőr, de csodálatos reakciók után megjelentek a kihívásban olyan világsztárok is, mint Ciaráé. Az ő videója Dél-Afrikában készült, ekkor még talán azt hitte, meg is nyerte az egészet. De nem, mert aztán jött Budapestről Will Smith.





Lehet csinálni,

Itt van egy csomó példa, lehet tanulni a koreográfiát.



