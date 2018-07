Will Smith felmászott táncolni a Lánchíd tetejére

Csütörtök este rakott ki egy videót Facebook-oldalára az éppen Budapesten forgató színész, amin az látható, hogy felmászott a Lánchíd tetejére:

Az ötlet nem spontán jött, Smith a Drake által elindított kihívás, a #InMyFeelingsChallenge tag alatt futó kezdeményezésben vett részt.

Az akciót Drake és egy instás sztár, The Shiggy Show indította, és a feladat az, hogy mindenféle fura helyzetekben és helyszíneken kell táncolni a kanadai sztár In My Feelings című számára. Rengeteg internetező mellett világsztárok is csatlakoztak már a kihíváshoz, amit most Will Smith alighanem egyszer és mindenkorra megnyert.