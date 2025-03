Hiába jelezte a MAZSIHISZ már 2019-ben, hogy nemzeti ünnepen elég egy rasszista, antiszemita irodalmárt kitüntetni, megint sikerült ugyanazt a kettőt

„A MAZSIHISZ mély meggyőződése, hogy egy nemzeti ünnepen elég egy rasszista, antiszemita irodalmárt kitüntetni, a kettőt már túlzásnak tartjuk” – ezzel a címmel jelentetett meg közleményt a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 2019-ben, amikor a két szélsőjobboldali irodalmárt, Takaró Mihályt és Döbrentei Kornélt állami kitüntetésben részesítették.

Úgy tűnik, a kulturális kormányzatot ez egyáltalán nem hatotta meg, hat évvel később sikerült ismét egyszerre díjazni őket: pénteken Döbrentei Kossuth-, míg Takaró Széchenyi-díjat kapott.

Az irodalomtörténész Takaró korábban még a Jobbik rendezvényein lépett fel, szakterülete a két világháború közti irodalom, azon belül is Wass Albert, Nyirő József és Tormay Cécile. Őket természetesen nagyon nagyra tartja, ellenben Petri György, Spiró György és Kertész Imre ellen is durván kikelt.

Takaró ezen kívül rendszeresen adott elő Horthy Miklós nagyságáról, valamint arról is, hogy milyen kapcsolat van szerinte a szabadkőművesek és a trianoni tragédia között. Azt is érdemes róla tudni, hogy az óráin rendszeresen tesz nyíltan antiszemita megjegyzéseket, például arról beszél, hogy a Nyugat folyóirat „zsidó szennylap” volt. A témában annak idején Tamás Gáspár Miklós is írt a 444-re.

photo_camera Takaró Mihály irodalomtörténész, akit a gyerekek harmonikus személyiségformálásában kiemelkedő munkáért adományozható Németh László-díjjal tüntetett ki Kásler Miklós akkori miniszter a pedagógusnap alkalmából rendezett díjátadón a Pesti Vigadóban 2018. június 1-jén. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Döbrentei Kornél nevét akkor ismerte meg a szélesebb közvélemény, amikor beszédet mondott a Tilos Rádió elleni tüntetésen 2004-ben, és felszólalt „a népünk megsemmisítésére törekvő, vallási köntösben folytatott engesztelhetetlen háború ellen”, illetve „a magyarság erkölcsi holokausztja ellen, amelyet álpróféták, álruhában, álorcában – csak a szakálluk a valódi – vezényelnek.”

Az antiszemita nyilatkozat után 160 író, köztük Nádas Péter, Szabó Magda, Esterházy Péter és Konrád György – hogy csak néhány ismert nevet említsünk – kilépett a Magyar Írószövetségből. Döbrentei korábban azt is mondta, hogy a magyar zsidótörvények igazából a zsidók érdekeit szolgálták.

photo_camera Döbrentei Kornél. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA