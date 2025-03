Orbán áttelelő poloskáknak nevezte a külföldről pénzelt újságírókat, bírókat és civileket

Négy választást nyertünk zsinórban, 15 éve nem horpadnak be a végvonalaink, mondja a miniszterelnök, aki szerint azért tartottak ki, mert hitték, egyszer majd megfordul a szél. Ez is meg is történt szerinte, Hollandia, Olaszország és Ausztria után az Egyesült Államokban is, a nyugati világ lelkéért vívott küzdelemben ma ezek az erők állnak győzelemre.

A világméretű szabadságharcnak mi voltunk az elindítói, mondja szerényen a magyar miniszterelnök. Dicsőség minden magyarnak, aki nem hódolt be a liberális Amerikának vagy Brüsszelnek, teszi még hozzá.