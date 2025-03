Kilépett a Fideszből a konnektort és az ajtófélfát is magával vivő Kecskeméti László

Kecskeméti László, eddig fideszes józsefvárosi képviselő kilép a pártból, miután a napokban azzal került be a hírekbe, hogy az ajtófélfát, a konnektorokat és a konyhabútort is magával vitte az illegálisan használt önkormányzati lakásból, amit potom összegért bérelt.

„A mai napon a FIDESZ-KDNP józsefvárosi elnökségét tájékoztattam, hogy fennálló párttagságomat megszüntetem, közéleti tevékenységemet a továbbiakban független képviselőként folytatom” - írja Kecskeméti az erről szóló Facebook posztban.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy a világnézete bármit is változott volna, az mindig is konzervatív és jobboldali volt, és ezután is ezt fogja képviselni, írja.

Mint írtuk, a józsefvárosi önkormányzati lakást öt év használat után adta vissza Kecskeméti, távozása előtt azonban alaposan „kibelezte” az ingatlant. Szó szerint minden mozdíthatót magával vitt az ajtófélfától kezdve a villanykapcsolókon és konnektorokon át egészen a konyhabútorig.

Sátly Balázs, a VIII. kerület momentumos alpolgármestere szerint jelenleg így az nincs lakható állapotban, és megjegyezte, Kecskeméti anno teljesen lakható állapotban vette át az ingatlant, azt úgy is kellett volna visszaadnia. Ami felújítást esetleg korábban elvégzett az ingatlanon, azért cserébe a Józsefvárosi Gazdálkodási Központtal (JGK) megkötött megállapodás alapján kevesebb lakbért fizetett, míg ott lakott.

Kecskeméti azzal védekezett, hogy azért szerelte ki az általa vásárolt „nagy értékű okos-otthon kapcsolókat és dugaljakat” és az általa méretre szabott, készíttetett és beépített „harmonika ajtókat, gardróbot és konyhabútort”, mert a vagyonkezelővel megállapodott, hogy ezeknek a tárgyaknak nem kell a lakásban maradniuk.

Később Kecskeméti felajánlotta, hogy „a józsefvárosiak érdekeit nézve” felszereli az önkormányzati lakásból magával vitt konnektorokat és ajtófélfákat.