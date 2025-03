Nyikkanni se tudsz, Orbán Viktor leránt a mocsokba

Véleménynyilvánító szavazás lesz, miniszterelnökünk megkérdezi a véleményünket Ukrajna uniós csatlakozásáról.

Tekintsünk el a ténytől, hogy ilyen műfaj, hogy véleménynyilvánító szavazás, nincs. Véleménye mindenkinek van, de az köztudottan amolyan segglyukszerű dolog. De Orbán Viktort nyilvánvalóan semennyire se érdekli a véleményünk.

Véleménynyilvánító szavazás viszont lesz, a nemzeti konzultációk mintájára, ezt elég határozottan a tudtunkra adta a miniszterelnök. Egész pontosan úgy fogalmazva:

„De éppen arra való egy ilyen véleménynyilvánító szavazás, hogy ezeket a kérdéseket mind végigbeszéljük úgy, mint a nemzeti konzultációk idején szoktuk, ezt ugyanúgy érdemes lebonyolítani, gyorsan, hatékonyan, mindenki hadd mondja el a véleményét.”

Történelmi tapasztalataink alapján ez annyit tesz: irányított kérdések mentén kérik ki a véleményünket dolgokról, amikre az égvilágon semmi, de tényleg semmi ráhatásunk nincsen.

Így kérdezte meg a kormány korábban, hogy mit gondolunk

a bevándorlásról és a terrorizmusról ( akarja-e Ön, hogy felrobbantsák, vagy köszi, most inkább nem? ),

Brüsszel ármánykodásáról ( Brüsszel már 2017-ben a rezsicsökkentést támadta, milyen jól sikerült megfékezni! ),

a Soros-tervről ( ami ugyebár abban a formában, ahogy azt a kormány el akarta velünk hitetni, soha nem is létezett ),

a családvédelemről ( be is került az Alaptörvénybe, hogy az anya nő, az apa meg férfi, nagy segítség ez a magyar családoknak ),

a brüsszeli szankciókról (tele csúsztatásokkal és manipulatív kijelentésekkel, de kit érdekel).

Ez csak néhány példa. A nemzeti konzultációkban az a szép, hogy irgalmatlan mennyiségű közpénzt lehet rájuk elkölteni, tele lehet plakátolni velük az egész országot, minden felületen nyomatni őket, amíg az ember agyveleje kifolyik, a végeredmény pedig így is az lesz, hogy a választókorú lakosság töredéke küldi csak vissza az íveket – jellemzően azok, akik álmukból felkeltve is rajongják a propagandaszólamokat.

Ilyenkor szokott jönni Orbán Viktor, hogy a hátizsákját fél vállra vetve elmenjen Brüsszelbe, és megvívja a magyarok harcát.

Így volt ez a terrorizmusos konzultációval is, fel is idézte szomorkásan a minap, hogy Brüsszel olyasmi miatt büntet minket, amire a magyarok nemet mondtak.

„Miért vagyunk mégis talpon? Mert volt egy népszavazás Magyarországon, ahol az emberek világossá tették, hogy a migrációs politikát folytatni kell, nem jöhetnek be a migránsok. Ha ez nem lett volna mögöttünk, vagy most nem lenne mögöttünk, szerintem a magyar kormány nem tudná se a bíróságon, se utána az európai politikában továbbra is képviselni azt az álláspontot, hogy megvédjük Magyarországot a migránsoktól. Ez csak azért lehetséges, mert blokkszerűen áll mögöttünk, mellettünk az egész magyar közvélemény.”

A blokkszerűen mögöttük álló egész magyar közvélemény a 2015-ben 8 millió kiküldött konzultációs kérdőívből 1 millió visszaküldöttet jelentett. De lássunk egy kérdést is:

„Vannak, akik szerint a Brüsszel által rosszul kezelt bevándorlás összefüggésben van a terrorizmus térnyerésével. Ön egyetért ezekkel a véleményekkel?”

És a válaszok:

Teljesen egyetértek: 61,07%

Inkább egyetértek: 27,79%

Nem értek egyet: 11,14%

Szóval az 1 millió visszaküldőből is kb. 110 ezer akkoriban (még egyszer: manipulatívan feltett kérdésre adható irányított válaszokból kiválasztva), nem értett egyet az állásponttal. Mindegy, azóta is ezzel takarózik a magyar kormány, amikor a gaz brüsszeliták mindenféle büntetéseket vetnek ki ránk. Hát a magyarok akarták, nincs mit tenni.

Nem ragozom tovább, csak azért idéztem fel ezt a kedves régi történetet, mert Orbán Viktor ma azt állítja: szüksége van a véleményünkre ahhoz, hogy aztán Brüsszelben keménykedhessen.

Akarjuk-e, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz.

Egyrészt erre a kérdésre Magyarország külügyminisztere egyszer már adott választ a nevünkben (egy határozott igent 3 évvel ezelőtt) – akkoriban nem nagyon kérdezte senki a véleményünket a témában.

Másrészt miniszterelnökünk a felelősséget ezen a ponton láthatóan nem vinné el egyedül, ekkora szervilizmust már ki kell párnázni. Erre akar minket felhasználni Orbán Viktor. „Felhatalmazást” kér a néptől. Persze nem igazi felhatalmazást, hiszen olyat nem tehet (nemzetközi szerződésről az Alaptörvény értelmében nem tartható népszavazás), így marad ez a látszatmegoldás, amire majd hivatkozhat.

Választásunk azonban nincs. Orbán Viktor kíméletlenül leránt minket is a mocsokba.

„A kérdés egyszerű: igen-nem” – jelentette ki elvágólagosan a miniszterelnök.

De ebben a helyzetben semmi sem ilyen egyszerű. Orbán arra vár választ tőlünk, hogy az eddigi, Oroszország agresszióját nyíltan támogató és Trumphoz dörgölőző politikáját támogatjuk-e. Hogy igent mondunk-e arra, hogy kiírjon bennünket Európa közösségéből, hogy eláruljuk azokat, akik már most is éppcsak eltűrik őt a soraikban (járulékosan tehát minket is), hogy egy megtámadott országtól elvesszük-e a lehetőséget, hogy valamiféle közös védelemben és támogatásban részesüljön.

Sokat tüsténkedett ezért a miniszterelnök maga is, nem meghallgatva a magyarok véleményét. Békemissziója minden álságos és súlytalan túlmozgásával, az orosz agresszor érdekeinek gátlástalan védelmezésével, az Ukrajnát támogató szövetségesek akadályozásával, sőt, legutóbb egyenesen Ukrajna démonizálásával.

photo_camera Orbán Viktor interjút ad a veszprémi Pannon Egyetem előtt, 2025. február 27-én Fotó: Kristóf Balázs/444

Most arra hivatkozik, hogy az ukránok valamikori uniós csatlakozása sokba kerülne nekünk és a többi tagállamnak is – mintha egyébként az egész európai közösségnek nem kerülne amúgy felmérhetetlenül sokba az, hogy Magyarország olyan állapotban van, amilyenben.

De Magyarország miniszterelnöke épp túrafelvágottat játszik a Putyin–Trump-szendvicsben.

Külföldi érdekeket szolgál: a háborús bűnöket elkövető Putyin érdekeit, akinek legyengített, védtelen és elszigetelt Ukrajnára van szüksége, és Donald Trumpét, aki egyszerre tetszeleg békemisszionárius pózban és akar bizniszelni a háborúval. Csakhogy – ha már kormányunk olyan érzékeny a szuverenitásra – ezek a külföldi érdekek Magyarország számára nem ideálisak. Tetszik vagy sem, jelen pillanatban már csak földrajzi adottságainknak köszönhetően is részesei vagyunk Európának, és azon belül az Európai Uniónak. Ehhez képest a magyar miniszterelnök az Amerikai Egyesült Államokat tekinti követendő példának, és Oroszországot védi foggal-körömmel, arra viszont nincs értelmes mondása, hogy mi fog történni a háború után, ha ez a két nagyhatalom osztozkodik a maradékon.

Orbán mindent arra húz fel, hogy sokba fájna nekünk az ukrán uniós csatlakozás. Zsugori kufárként árusítja ki a maradék méltóságunkat, békét hirdetve, de tovább szítva a békétlenséget, igazságtalanságot, embertelenséget.

Igen-nem.

Egyszerű kérdésnek tűnik, de pokoli árat fizetünk mindannyian.

Nincs jó megoldás, mert rákényszerítenek arra, hogy most mi is részt vegyünk a színjátékban. Postázzák a papírt, igen-nem, ennyi a kérdés.

Ha rajzolsz rá egy faszt, és visszaküldöd, növeled a kitöltők számát.

Ha beikszeled a nemet, legalább el lehet mondani, hogy no lám csak, hát nem egységes a nép akarata, de túlnyomó többségben vannak az igenek.

Ha simán kihajítod a kukába, akkor se lesz ez másként: tökmindegy, hogy a nagyjából 8 millió választópolgárból hány küldi vissza, akkor is mi, mindannyian viseljük az árulás bélyegét.

Ezzel fog visszamenni a magyar miniszterelnök uniós kollégáihoz, ránk hivatkozva rakja fel a csizmáját a közös asztalra, minket maga előtt tolva védi egy háborús bűnös érdekeit.

„Nem gatyáznék, tehát igyekszem, amilyen gyorsan csak lehet, ezt tető alá hozni” – mondta a miniszterelnök. Meg azt is: „Tehát szerintem a magyar vélemény éppen jókor jön be ebbe az európai vitába, ahol ki fog derülni, hogy tönkremegyünk, ha azt csináljuk, amit a 26 tagállam egyébként tegnap még helyesnek látott.”

Nahát, nocsak. Tehát a véleményünket csak nemsokára kikérő miniszterelnök már nagyjából borítékolta is, hogy mi lesz ez a vélemény, amit Európa maradék részének is be kell látnia.

Erre persze elmegy egy raklapnyi pénzünk, és a végén még viselhetjük a szégyent is, kollektíven. De legalább Orbán Viktor parádézhat az igazával.