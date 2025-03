Szijjártó: Brüsszel elszigetelődhet a világpolitikában

„Aki most ennek a háborúnak a folytatását akarja, az a tűzzel játszik, mégpedig a harmadik világháború kitörésének esélyeit növeli. Ezért is szólítunk fel minden háborúpárti európai politikust, hogy fejezzék be a háború folytatására vonatkozó nyomásgyakorlásukat, ne gáncsolják, ne gátolják, ne aknázzák alá a béketárgyalások útját, hanem támogassák az amerikai elnököt abban, hogy létrehozhassa az ahhoz szükséges feltételeket, hogy a tűzszünetben, illetve a tartós, békés rendezésben a háborúzó felek meg tudjanak állapodni” - erről beszélt a magyar külügyminiszter pénteken Rómában miután találkozott Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel. Szijjártó Péter kijelentette:

„Azzal, hogy a tűzszünetre vonatkozó javaslatra Oroszország elnöke nem mondott nemet, és azzal, hogy a hosszú távú békés rendezés kérdésére közös szándék látszik, szerintem egy óriási lehetőség nyílt meg arra, hogy Ukrajnába, és ezáltal Közép-Európába is visszaköltözzön a béke”

- mondta. Szerinte ezzel együtt minden eddiginél nagyobb az esélye annak, hogy az Európai Unió elszigetelődik ebben a kérdésben a világpolitikában. „Hogyha az európai liberális vezetők tovább folytatják háborúpárti politikai megközelítésüket, hogyha továbbra is gáncsolják és akadályozzák a béketárgyalások sikerét, akkor Brüsszel nagyon hamar magára maradhat és elszigetelődhet a világpolitikában” - mondta.