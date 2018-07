Nem érdemes károgni, mert nem ez volt minden idők legrosszabb kuparajtja a magyar csapatoktól

Fradi - Maccabi Tel Aviv 1:1, Nyeftcsi - Újpest 3:1, Rabotnicski Szkopje - Honvéd 2:1, F91 Dudelange - Mol Vidi FC 1:1

A magyar focicsapatok a nemzetközi kupák előselejtezőinek első fordulójában a megszerezhető 12 pontból 2-t kapartak össze izraeli, azeri, macedón és luxemburgi ellenfelekkel szemben. A központilag odairányított közpénz- és oligarchamilliárdok arra voltak jók, hogy a magyar bajnok kihúzza döntetlennel Luxemburgban, az ezüstérmes pedig hazai pályán bravúrpontot szerezzem az izraeli ellenfelével szemben.

Legalábbis így látták a helyzetet azok, akiknék mindig félig üres a pohár. Tamásnál azonban a pohár mindig tele van félig. Szurkolótársunk ezért a helyes perspektívából közelítette meg az eredményt egy történelmi távlatokat nyújtó fb-posztban, amit az engedélyével újraközlünk:

Nem igaz, hogy ez volt minden idők legrosszabb kuparajtja a magyar csapatoktól. Ez egyszerűen rosszindulatú hazugság! 1960 óta vesz részt az európai kupákban rendszeresen több magyar csapat. Ez alatt az alig több mint fél évszázad alatt 1 azaz egy alkalommal 1977-ben előfordult rosszabb kupakezdés. Akkor a Dimtrov, a Besiktas, a Linzer ASK és a Mönchengladbach ellen pályáralépő magyar csapatok mindegyike vereséget szenvedett. (Igaz végül két csapat tovább jutott és az is igaz, hogy mind a négy mérkőzés főtáblás volt, nem a pót- segéd- mellék- előselejtező.) Sőt ezenkívül volt egy év (1990) amikor ugyanígy kezdtek a magyar csapatok. (2 döntetlen, 2 vereség) Ez akkor is igaz, ha elmondható, hogy ez volt minden idők legpechesebb magyar sorsolása. A Manchester United, az FC Luzern, a Napoli és a Royal Antwerpen jutott ellenfélül. ekkor.

Összefoglalva, nem igaz, hogy ez volt minden idők legrosszabb magyar kupakezdése.

Elmondható, 59 kupasorozatból ez 57-58. legjobb kupakezdés. Hatalmas siker. Aki ezt másként értékeli az bizonyára Soros ügynöke.