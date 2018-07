A New Orleans-i állatkert jaguárja felfalta a lámákat

Szombaton be kellett zárni a New Orleans-i Audobon állatkertet, mert reggel 7:20 körül Valerio, a hároméves jaguár megszökött a kifutójáról.

A gondozóknak ugyan egy órán belül sikerült befogniuk a nagymacskát, de addigra már javarészt lemészárolta az állatkert lámaállományát. Hat állatot megölt, de egy láma se maradt sértetlen, három azonnali ápolásra szorult.

"Több mint száz év alatt egyetlen hasonló incidensünk se volt. Ez messze a legsúlyosabb tragédia, ami itt történt" - mondta Ron Forman, az állatkertet működtető Audobon Természettudományi Intézet elnök-vezérigazgatója. Ha ilyen tragédia nem is történt soha, bő egy éve Praline, az állatkert nagyobbik nőstény gorillája egy mézzel és más édességekkel telitömött farönköt vágott egy terhes nő fejéhez. Gondozói szerint Praline "biztosan nem akart eltalálni senkit", csak szeret játszani az ételével.

Most személyi sérülés nem történt, a gondozóknak sikerült időben elkábítaniuk Valeriót. "Reggel 8:20 körül már újra biztonságban volt a kifutóján" - írta az állatkert a Twitteren. Valerio megússza retorziók nélkül, Joel Hamilton, az állatkert elnökhelyettese mindenkit megnyugtatott, hogy nem fogják elaltatni. "Semmi se fog történni vele. Csak azt csinálta, amit a jaguárok csinálni szoktak" - mondta Forman is, aki azt azért megígérte, hogy alaposan kivizsgálják az esetet és mindent megtesznek azért, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló. A lámák gondozói pedig segítséget kapnak gyászuk feldolgozásához. "Ezek az állatok családtagok, a gondozóik napi 24 órában, heti hét napban gondoskodnak róluk" - mondta Forman. (Via NBC News, Audubon Institute)