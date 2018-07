"Haver, ez kibaszott szégyen" - Trump putyinmosdatása még volt munkatársait is kiborította

"Zuhanyoznom kell" - kapott sms-t Jonathan Swan, a remek Axios egyik fele egy volt fehér házi tisztviselőtől, aki Donald Trump közeli munkatársa volt. Az intim közlés érdekessége, hogy a bennfentes egyből azután küldte, hogy Trump a világ nyilvánossága előtt közölte, hogy nincs oka kételkedni Vlagyimir Putyin szavában, amikor az orosz elnök tagadja, hogy az orosz titkosszolgálatok beavatkoztak az amerikai választásba. Ezt immár nem csupán az összes amerikai titkosszolgálat állítja egybehangzóan, hanem Trump kormánya is, melynek igazságügyi minisztériuma Trump és Putyin csúcstalálkozója előtt három nappal emelet vádat 12 orosz titkosügynök ellen emiatt.

És nem ez a bennfentes volt az egyetlen, aki azonnal mosakodni kezdett. Trump Nemzetbiztonsági Tanácsának egy volt tagja nála trágárabban nyilvánította ki nemtetszését. "Haver, ez kibaszott szégyen. Az Elnöknek elment az esze" - írta.

És nem csupán az Axios a washingtoni elittel kifejezetten barátságos újságírói kaptak ilyen sms-eket. Margaret Brennan, a CBS Face the Nation című elemzőműsorának vezetője ott ült a sajtótájékoztatón a helsinki elnöki palotában, és még a sajtótájékoztató közben kezdtek záporozni az üzenetek kormányzati tisztviselőktől arról, hogy ők most inkább kikapcsolják a tévét.

Nagyon védeni se próbálták az elnököt, az egyetlen bénácska magyarázat, hogy Trump valószínűleg képtelen megkülönböztetni egymástól két fogalmat, a beavatkozást és az összejátszást. Az ugyanis még a republikánus törvényhozók szerint is bizonyított tény, hogy Oroszország beavatkozott az amerikai elnökválasztásba. Trump viszont azt próbálhatja tagadni, hogy a kampánystábja egyeztetett is erről a beavatkozásról az orosz ügynökökkel - ez lenne az összejátszás, amely az ügyben vizsgálódó különleges ügyész, Robert Mueller vizsgálatának is a tárgya. És az valóban tény, hogy Mueller eddig összejátszással még senkit se vádolt meg - bár az eddig benyújtott vádiratokban azért már felbukkannak erre utaló bizonyítékok is, például az, hogy egy "képviselőjelölt" kapcsolatba lépett azzal az orosz "ügyvédnővel", akivel amúgy ifj. Donald Trump maga is találkozott, és aki Hillary Clintonról ígért terhelő információkat. Ahogy az is kiderül az iratokból, hogy Roger Stone, Trump kampányának egyik különösen gyanús figurája is kapcsolatban volt az orosz hackerek által megszerzett információkat kiszivárogtató Wikileaksszel.