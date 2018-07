Megérkeztek az új emojik az ájfónra!!!

<:)-˛

A magam esetlen módján egy bohócsüveges, anyósnyelvező szmájlit próbáltam pár karakterből összerakni. Hál' Istennek ezzel többé már nem kell szenvedjek, mert az Apple frissen publikált emojicsomagjával a "bohócsüvegben anyósnyelvező szmájli" is megjelenik végre, kielégítve a nyilván létező tömegigényt. Én ugyan nem vagyok ájfonos, de az iparág hagyományai alapján csak napok kérdése, hogy minden más platformon is kiélhessem vágyaimat, ha éppen "bohócsüvegben anyósnyelvező szmájlival" akarnám önkifejezni magam.

Ennél is felemelőbb, hogy az inkluzivitás jegyében ezúttal nem összetevőket tüntettek el ételekből, hanem végre

a kopaszok,



a göndörhajúak,



az őszhajúak,



a vöröshajúak;



sőt, a színesbőrű vöröshajúak



is megkapják a maguk emojiját.

Ahogy végre a baseball professzionálisan nők, hobbiszinten gyerekek és amatőrök által játszott változata, a softball labdája is megjelenik az emojikínálatban. Ez utóbbit nem is lehetett olyan könnyű megoldani, mert a baseball és a softball labdája között a méret az eltérés, amit azonos méretű emojikkal nehéz érzékeltetni.

De nemcsak az inkluzivitásra érzékeny hópihék lelke lebeghet, megkapták a maguk emojiját Jordan Peterson és az újhullámos fasizmus rajongói is, akik ezentúl minden eddiginél homárabb homárral kommunikálhatják szent meggyőződésüket, hogy a világ akkor működik jól, ha kizárólag ciszheteró, jómódú fehér férfiak dönthetnek dolgokról. Állatból amúgy lett még kenguru, papagáj, és talán egy cseppet lekésve a divathullámot, páva is. (via Buzzfeed)