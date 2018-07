Több tucat menekülő szíriai kért menedéket az izraeli határnál, a katonák visszaküldték őket a támadó csapatok felé

Több tucat szíriai közelítette meg a kerítéssel védett szíriai-izraeli határt a Golán-fennsíkon kedden, hogy menedéket kérjenek. A szíriaiak Aszad elnök hadseregének a határhoz egyre közelebb érő, az orosz hadsereg által támogatott offenzívája elől menekültek. Bassár al-Aszadot és kormányát több szervezet és államok is háborús bűncselekmények elkövetésével vádolják, többek közt azzal, hogy többször is vegyi fegyvereket vetett be saját országának állampolgáraival szemben.

Az utóbbi hónapokban több tízezer szíriai húzódott a kormányerők támadása elől az izraeli határ közelébe, de eddig nem igazán merték megközelíteni az Izraeli Védelmi Erő katonái által védett kerítést. A határ környékén gyülekező menekülteknek Izrael humanitárius segélyt nyújt, de azt nem engedélyezik nekik, hogy izraeli területre lépjenek. Azt nem tudni, hogy az izraeli hadsereg hajlandó lenne-e ténylegesen megvédeni a menekülőket szíriai területen, de abból mindenképpen botrány lenne, ha az izraeli katonák fellépnének az orosz támogatással közeledő szíriai kormányerőkkel szemben.

Orosz és szíriai légitámadások utáni füst a határ izraeli oldaláról nézve Fotó: JALAA MAREY/AFP

A kedden felkerekedő csoportot a határtól 200 méterre állították meg, és egy izraeli katona arabul, megafonnal üzent nekik:

„Izrael Állam határához érkeztek. Forduljanak vissza, nem akarjuk bántani önöket. Forduljanak vissza, mielőtt valami baj történik! Ha azt akarják, hogy segítsünk, menjenek vissza!”



A szíriaiak ezután lassan visszasétáltak a menekülttáborba, néhányan fehér ruhákat lengettek az izraeli katonák felé. (Reuters)