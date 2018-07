A Barcelona elhappolta a Real Madrid elől, végül hazatért az NBI-be a magyar futball egyik nagy reménysége

A Diósgyőrbe igazolt Tajti Mátyás. Aligha így képzelte a karrierjét a középpályás, amikor 2014 áprilisában, 16 évesen leigazolta a Barcelona akadémiája.

Az, hogy a katalánok fantáziát látnak egy magyar játékosban, jó hír kellett volna, hogy legyen, de óriási vihart kavart a szerződés. Ami megcsavarta a történetet, hogy Tajti Felcsúton nevelkedett, a Puskás Akadémia pedig a Real Madriddal áll szoros kapcsolatban. A Real érdeklődését is felkeltette a fiatal középpályás, meg is hívták Madridba, de végül a Barcelonát választotta. Ezen még Orbán Viktor is sajnálkozott.

A játékos apja, Tajti József ekkor még a Puskás Akadémia szakmai igazgatója volt, miután a fia a Barcelonát választotta a Real helyett, már nem sokáig.

Tajti a Barcelona akadémiájára kikerülve hamar rájött, hogy mi a különbség az itthoni és a kinti edzések között:

„Sokan azt hiszik, hogy itt olyan feladatokat csinálunk edzésen, amit máshol nem, és ezért ilyen jók itt a játékosok. Ez nem igaz! Otthon is nagyjából ugyanolyan feladatokat csinálunk, mint itt. A különbség abban rejlik, ahogyan csináljuk az edzésen a feladatokat. Itt kint a legovisabb feladatokat is maximális intenzitással csinálja mindenki, olyan gyorsan, amennyire csak lehet, és természetesen minél pontosabban is. Mindent, amit sprintben kéne futni, azt 100%-osan csinálják meg az itteniek. Ettől lesznek itt később sokkal gyorsabbak, mint a magyar játékosok."

Több spanyol lap is foglalkozott vele, esélyt láttak arra, hogy a rengeteg akadémista közül ő eljusson a nagycsapatba is. Végül az óriási konkurenciaharcban nem tudott kitörni a többiek közül, két év után, 2016-ban elhagyta a Barcelona utánpótlás központját. Erről azt írta, hogy „2 nagyon nehéz év áll mögöttem, nem úgy jött ki a lépés, ahogy szerettem volna, ami nem is akkora baj, mert rengeteget tudtam az egészből tanulni és mentálisan megerősödtem. Most itt az ideje a váltásnak és várom már nagyon az új kihívást.”

A Malagába ment, ahol nem a felnőtteknél, hanem a spanyol negyedosztályban játszó második csapatban kapott lehetőséget. Feljutottak a harmadosztályba, de Tajti végül innen is távozott, és szerződött a Diósgyőrbe. Itt lett sportigazgató július elején az apja, Tajti József is.

Tajti két éve azt nyilatkozta, hogy ha rajta múlik, Magyarországra csak levezetni jönne, körülbelül húsz év múlva. „Akkor lennék igazán elégedett, ha a Bundesligában, a Premier League-ben vagy a La Liga top nyolc csapatának valamelyikében folyamatosan tudnék játszani. A csúcs az lenne, ha egyszer a Barcelonához hasonló klubban kapnék lehetőséget, de ha be tudom küzdeni magam valamelyik említett topligába, akkor nem lenne okom panaszra”.

Most a diósgyőri szerződése aláírása után már óvatosabb volt: „Konkrét célokat nem szeretnék megfogalmazni, azért fogok dolgozni, hogy minél sikeresebben szerepeljünk.”