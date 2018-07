Egy MSZP-s politikus, akinek kormányközeli üzletemberekkel összefogva virágzott fel a cégcsoportja

Az MSZP szóban nagyon keményen támadja a kormányközeli üzletemberek vagyonosodását. Az idei választási kampányban még „oligarcha adó” bevezetését is javasolták, amely azokat sújtotta volna, akik Mészáros Lőrinc felcsúti polgármesterhez hasonlóan állami megrendelésekből gazdagodtak meg.



A háttérben azonban van olyan MSZP-s politikus, aki szorosan együttműködik ezzel az üzleti körrel. Az országos politikában kevésbé ismert, de fővárosi körökben befolyásos Czeglédy Gergőről van szó, akinek cégcsoportja az elmúlt években jellemzően különböző konzorciumok tagjaként kapott megrendeléseket állami és önkormányzati cégektől. Ezeknek a szerződéseknek az összege meghaladja a 4,8 milliárd forintot, de a megbízások többségén más cégekkel is osztoznia kell a Czeglédy-csoportnak. Czeglédy üzleti partnerei között van Várnai Tamás, a Fidesz-közeli gazdasági kör egyik legrégebbi tagja és Boros Attila, a letelepedésikötvény-program egyik meghatározó szereplője. Czeglédy vállalkozása emellett egy közpénzből megvalósuló beruházás során Mészáros Lőrinc cégével is dolgozott együtt.

Czeglédy (aki nem rokona a csalással gyanúsított szombathelyi Czeglédy Csabának) nem tartozik az MSZP első vonalába, de hosszú politikai múltja van. Korábban a korrupciós ügyekbe belebukó Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes titkárságvezetője volt, de a párt belső ügyeit jól ismerő források szerint régóta közeli viszonyt ápol Molnár Zsolttal, az MSZP egyik legbefolyásosabb politikusával. Molnárt korábban több kritika is érte az ellenzéki oldalon azért, mert karrierje során jó kapcsolatokat épített ki a Fidesz egyes képviselőivel. Az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltje, Botka László még árulással is megvádolta, mivel szerinte Molnár a Fidesz érdekeinek megfelelő kampánystratégiát képviselt.

Czeglédy egy hosszú, felháborodott hangvételű levélben válaszolt a kérdéseinkre, és ebben tagadta, hogy a jelenlegi rendszer haszonélvezője lenne. Azt írta, hogy Várnait régóta ismeri, de szerinte ő nem tartozik a „NER-lovagok” közé. Hozzátette, hogy Boros Attilával nem találkozott, Mészáros Lőrinc cégével pedig nem állt érdemi kapcsolatban. Czeglédy közölte azt is, hogy keményen meg kellett dolgoznia a tendergyőzelmekért. Azt állította, hogy mivel számos esetben elutasították az amúgy árban kedvező ajánlatait, ezért többször is csak úgy tudtak nyerni, hogy jogi úton megtámadták a közbeszerzési eredményeket. Szerinte a pártkötődése miatt rengeteg hátrány éri, annak ellenére, hogy a politika csak hobbi a számára.

Molnár Zsolt azt közölte, Czeglédy a politikai szövetségesei közé tartozik, de arról nincs információja, hogy mit csinálnak a cégei. Az MSZP pedig a megkeresésünkre azt írta, hogy nem nyomoznak a tagjaik után, és nem követik a munkatársaik magánéleti tevékenységét.

Kormányközeli figurákkal közösen

A Fidesz 2010-es földcsuszamlásszerű győzelme után úgy tűnt, hogy a baloldali köröknek nem sok jót tartogat a jövő. A korábban közbeszerzési tanácsadóként is dolgozó Czeglédy Gergő azonban ezt a pillanatot látta alkalmasnak arra, hogy vállalkozni kezdjen. 2010 júniusában vásárolt meg egy fodrászattal és szépségápolással foglalkozó céget, átnevezte Perfektum Projektre, fő tevékenységét pedig szépségápolásról tanácsadásra változtatta. Pár évvel később a Perfektum Projektből kivált egy projektmenedzsmenttel, egy műszaki tervezéssel és egy kommunikációval foglalkozó vállalat. Így jött létre egy négy cégből álló csoport, amely az elmúlt években látványos növekedést produkált, miközben sorra kapta az állami megbízásokat.

A cégcsoport közel 870 millió forintnyi közbeszerzést nyert el önállóan indulva. Emellett a Czeglédy-cégek más vállalatokkal együttműködve is jelentkeztek állami és önkormányzati megbízásokra, és konzorciumi partnereikkel közösen 3,9 milliárd forintnyi megrendelést kaptak. A nyilvánosan elérhető adatokból az nem derült ki, hogy Czeglédyék a konzorciumi bevételekből mekkora arányban részesültek, de a politikus cégcsoportja az elmúlt években rendre több száz milliós bevételt produkált. Ezen felül Czeglédy és partnerei részesei lettek több olyan, összességében milliárdos értékű állami keretszerződésnek is, amelyben a megbízások szétosztása még folyamatban van.

A közbeszerzési iratokból kiolvasható, hogy az évek előrehaladtával egyre jobban szerepelt Czeglédy cégcsoportja. Míg 2011-ben még csak egy, 2012-ben pedig hat tendert nyertek, ez a szám 2017-re 29-re nőtt (ekkorra már több cége volt, és azok mind indultak közbeszerzéseken). Bár Czeglédyek nem jártak mindig sikerrel, de így is közel a harmadát megnyerték annak a több mint 300 közbeszerzésnek, amelyen 2011 novembere és 2018 júniusa között elindultak. Az MSZP-s politikus ugyanakkor állítja, hogy még az elnyert munkák után sem fizették ki őket minden esetben, mert több megbízóval is jogvitáik támadtak.

Czeglédy leggyakoribb konzorciumi partnerei között voltak olyan cégek, amelyek Várnai Tamás üzletember résztulajdonában állnak. Várnai volt az ügyvezetője az első Orbán-kormány idején komoly állami megrendeléseket elnyerő Ezüsthajó Kft.-nek, jelenleg pedig ő az egyik igazgatósági tagja az Andy Vajna tulajdonában lévő Tv2-nek, a kormányközeli médiagépezet egyik legfontosabb elemének. Várnait az egyik ismerőse úgy írta le, mint aki kapcsolatban van a kormányközeli üzleti kör meghatározó figuráival, köztük Habony Árpád miniszterelnöki főtanácsadóval, Mészáros Lőrinc felcsúti polgármesterrel és Vajnával. Várnait a Czeglédyvel konzorciumban induló cégein keresztül próbáltuk elérni, írásban feltett kérdéseinkre azonban nem kaptunk választ.

Mészáros Lőrinc egyik cégével is dolgoztak együtt Czeglédyék Fotó: botost/444.hu

A Perfektum-csoport az eddig elnyert száz pályázat közül 21 esetben indult közösen Várnai valamelyik cégével. A részvételükkel létrejött konzorciumok összesen 1,16 milliárd forint értékű megbízásokhoz jutottak. Jellemzően környezetvédelmi fejlesztéseknél láttak el kommunikációs feladatokat, ilyen munkát végeztek például a fővárosi önkormányzatnak. Több esetben pedig rendezvényeket szerveztek állami szervezeteknek, például a rendőrség belső elhárításaként működő Nemzeti Védelmi Szolgálatnak. A megbízás itt az volt, hogy egy korrupciós esetek nagyobb arányú felderítésével összefüggő rendezvényt kellett megszervezni.

Czeglédyék többször társultak egy Metróber Kft. nevű céggel is. Az út-és vasútépítési beruházásokért felelős állami vállalat, a NIF pályázatain háromszor is nyert az a konzorcium, amelynek Czeglédyék mellett a Metróber is tagja volt. Az így elnyert munkák összértéke 590 millió forint volt. Az utolsó közös tendergyőzelmüket tavaly augusztusban aratták, a Metróber a következő hónapban került Boros Attila, a letelepedésikötvény-program egyik szereplőjének a résztulajdonába. Cégbírósági iratok szerint Borosék már azelőtt megállapodtak a Metróber megvásárlásáról, hogy a cég társult volna Czeglédyékkel.

A budapesti múzeumi negyed műszaki ellenőrzésére a Városliget Ingatlanfejlesztő még 2015-ben két szerződést is kötött a Perfektumot is magában foglaló konzorciummal 3,5 milliárd forint értékben. Czeglédy erről azt írta, hogy a Városliget Ingatlanfejlesztővel keretszerződést írtak alá 3,5 éve, ezt követően azonban nem kaptak ajánlati felhívást tőlük, így bevételük sem származott ebből. Az állami vállalat szintén azt közölte, hogy eddig nem történt kifizetés a Perfektum részére.

A cégcsoport volt az egyik győztese annak a tavalyi tendernek is, amely során egy informatikai projektekkel foglalkozó állami intézmény, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KÜFI) egymilliárd forint összegű keretmegállapodást kötött négy konzorciummal. Ezek közül az egyiknek tagja a Perfektum-csoport, egy másiknak pedig egy olyan vállalkozás, amelynek a miniszerelnök vejével, Tiborcz Istvánnal szoros kapcsolatban álló Hamar Endre a résztulajdonosa. A KÜFI azt közölte, hogy mivel keretmegállapodásról van szó, így csak a későbbi pályázatokon derül ki, hogy a győztes konzorciumok közül melyek kapnak majd megbízást, forráslehívás eddig nem történt.

Czeglédyéket számos esetben önkormányzatok bízták meg különböző fejlesztésekkel összefüggésben. A Fejér Megyei Kormányhivatal 2014-ben például a munkaügyi központ és a földhivatal energiahatékonysági felújítása során projektmenedzseri munkákkal bízta meg őket. A projekt során a szocialista politikus cége együtt dolgozott a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mészáros és Mészáros Kft-vel, amely a felújítási munkákat végezte. Czeglédy szerint nem volt érdemi kapcsolata Mészáros cégével a munka során. Megjegyezte, hogy ez annyira semmitmondó megbízás volt, hogy nem is emlékezne rá, ha nem hívjuk rá fel a figyelmét.

A cégcsoport az indulás óta látványos növekedést produkált. Míg 2011-ben csak 6,9 millió forint volt a bevétel, ez a szám 2015-ben már 720 millióra ugrott, és azóta is több száz milliós szinten mozog. Czeglédy a nyereségből 2013 óta összesen 730 millió forint osztalékot vett ki. Czeglédy szerint a ténylegesen felvett összeg ennél kevesebb, ugyanis csak könyvelési okokból tüntettek fel ennyi osztalékot a céges iratokban.

Túlélte Hagyót

Czeglédy Gergő politikai pályafutása során többször érintkezett az MSZP jelenlegi működtetésében kulcsfontosságú szerepet játszó Molnár Zsolttal.

Molnár elmondása szerint a kapcsolatuk több mint tíz évre nyúlik vissza, amikor mindketten a Delta Politikai Iskola nevű intézménybe jártak. Az iskola felállítását egy Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnökhöz kötődő alapítvány kezdeményezte.

Molnár Zsolt régi ismerőse Czeglédynek Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Czeglédy 2006-ban tagja lett az MSZP-ben akkoriban komoly befolyással bíró Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes szűkebb stábjának, és aztán az ő látványos bukását különösebb politikai sérülések nélkül átvészelte. A Hagyót érintő büntetőeljárások nem érintették, és 2008-tól szép politikai karriert futott be az egyik legnagyobb budapesti kerületben, Óbudán. Közben Molnárhoz is egyre közelebb került, 2009 után csatlakozott ahhoz a Molnár körül szerveződő csoportosuláshoz, amely többek között a főpolgármester-jelöltségben gondolkodó Horváth Csabát támogatta. Jelenleg pedig elnökségi tagja az MSZP fővárosi szervezetének, amelyet elnökként Molnár Zsolt irányít.

Továbbra is Czeglédy vezeti az MSZP óbudai szervezetét, és ő irányítja az önkormányzat egyik legfontosabb testületét, a pénzügyi, tulajdonosi bizottságot is. Bár az MSZP kisebbségben van a képviselőtestületben, ennek ellenére előfordult, hogy Czeglédyék kerülték a komolyabb konfliktust az önkormányzatot irányító Fidesszel. Emiatt korábban vita is támadt a kerületben a baloldali pártok között, aminek Czeglédy mellett Molnár Zsolt is a szereplője volt.

A 2014-es választási kampány előtt a baloldali pártokhoz kiszivárgott, hogy a Fidesz parlamenti képviselőjelöltje, Menczer Erzsébet fia önkormányzati bérlakást kapott Óbudán. Menczer kihívója egy MSZP-s politikus volt, mégis a szocialistákkal szövetségben induló Együtt tett feljelentést az ügyben. A kisebb baloldali párt lépését azonban zokon vette az MSZP akkori országos kampányát irányító Molnár Zsolt, aki régóta jó viszonyt ápol Menczerrel. Molnár az Együtt egyik politikusával telefonon azt közölte, hogy „ez nem volt helyes lépés, nem jelentgetjük fel egymást”. Molnár azt is kérte, hogy a jövőben „többet ne csináljunk ilyet” – mondta a beszélgetésről beszámoló forrás, aki az azóta megszűnő Együtt tagja volt.

Molnár megkeresésünkre azt mondta, hogy politikai és morális értelemben is problémának tartották a Menczer-ügyet. „Elfogadhatatlan a közéletben, de nem büntetőjogi kategória” – mondta Molnár, aki szerint erre hívták fel az Együtt figyelmét. Ezt az érvelést pedig később az élet és a jog is igazolta – tette hozzá arra utalva, hogy az ügyészség végül elutasította a feljelentést. Molnár szerint az ügy az MSZP kampányának hangsúlyos része volt és hozzájárult ahhoz, hogy Óbudán végül az MSZP szerzett egyéni parlamenti mandátumot.

Hülyeség lenne éhezni

Czeglédy továbbra is közeli kapcsolatban áll Molnár Zsolttal. Egy, a szocialisták 2018-as választási kampányában aktív szerepet játszó forrás szerint Molnárnak „minden kerületben van embere”, és a III. kerületben Czeglédyvel van jóban. Óbuda ráadásul azon néhány kerület közé tartozik, amelyek a baloldal magas támogatottsága miatt fontosak Molnár számára. A politikus megkeresésünkre azt mondta, hogy Czeglédy valóban „erős politikai szövetségese”, de rajta kívül még körülbelül egy tucat szocialista politikussal is ápol hasonló viszonyt. Czeglédy ehhez annyit tett hozzá, hogy „elvtársi kapcsolatban” állnak egymással, mindketten a Fidesz legyőzéséért harcolnak.

Molnárt május végén újra megválasztották a budapesti MSZP elnökének, és ebben a pozíciójában befolyása van arra is, hogy a fővárosi frakciók egymás közti egyeztetése során a párt politikusai milyen posztokat kapjanak a különböző fővárosi önkormányzati cégekben. Jelenleg ezekben Molnár szövetségesei több helyet is elfoglalnak. Czeglédy Gergő például a fővárosi közműszolgáltatók tulajdonosi jogait gyakorló Budapesti Városüzemeltetési Holding igazgatósági tagja.

Több szocialista, illetve az MSZP működését közelről ismerő politikus is állította, hogy ennek köszönhetően Molnár az egyik legbefolyásosabb ember a pártban. „Nála van az utolsó erőforrás” – fogalmazott egyikük arra utalva, hogy a 2014 óta komoly anyagi problémákkal küzdő pártnak igazából már csak Budapesten vannak politikai és gazdasági jellegű pozíciói.

Molnárt eközben számos kritika érte amiatt, hogy jó kapcsolatokat ápol a Fidesszel, de azzal is megvádolták, hogy valójában a jelenlegi politikai erőviszonyok fenntartásában érdekelt. A négy évvel ezelőtti kampány során az MSZP-vel szövetségben induló pártok azt rótták fel neki, hogy kampányfőnökként túlzottan puha volt néhány fideszes politikussal, köztük a pasa parki lakása miatt magyarázkodásra kényszerült Rogán Antallal. Botka László pedig - mielőtt tavaly ősszel lemondott az MSZP miniszterelnök-jelölti posztjáról -, kollaborációval vádolta meg Molnárt.

A politikus ezeket az állításokat visszautasította, és nem is került elő semmilyen bizonyíték az ellene felhozott vádakra. A Fidesz egyik vezető politikusa is azt állította a Direkt36-nak, hogy nem igaz, hogy Molnár az ő megbízásukból belülről bomlasztja az MSZP-t, de az kétségtelen, hogy a szocialista politikus ügyel arra, hogy „rendezett kapcsolatai legyenek a Fideszben”. A fideszesek Molnárt és a hozzá hasonló, fideszes körökkel is kapcsolatot építő ellenzéki figurákat úgy írták le, hogy a kormánypárttal folytatott csatározások közepette a saját boldogulásukat is fontosnak tartják. „Úgy gondolják, hogy hülyeség lenne, ha éheznének a küzdelem közben” – fogalmazott az egyik fideszes forrás.

A cégnyilvántartási adatok megismeréséhez az Opten szolgáltatását használtuk.