Lefagyasztotta a János Kórház vezetését, hogy civilek kitakarítanák a betegek mocskos teraszát

Tökéletes kezdeményezés: először megdöbbentek a János Kórház épületének állapotán, de aztán úgy gondolták, hogy változtatnának rajta, ingyen, lelkesedésből. És írtak is a kórház igazgatójának:

Miután a kórház vezetése nem válaszolt nekik, most olyan embert keresnek, aki protekciót tudna intézni, hogy bejuthassanak és kitakaríthassák a teraszt. Van, aki virágot is vinne, mások szerint elég lenne gerillában felfesteni valamit Orbánról, akkor rendbehoznák, de az is lehet, hogy hálapénzt kellene fizetni valakinek.