Digitális cukiság: gyűszűvel-tűvel varrta össze a walesi néni az optikai kábeleket, mert lassú volt a net a falucskában

A Guardian által forgatott, tényleg elképesztően aranyos, 1:57 másodperces videót nézve az ember ugyanazt az érzést élheti át, mint egy nagyot álomodó, kicsit különc kisemberekről szóló brit filmívígjátékot élvezve, csak éppen ez maga a valóság.



A sztori annyi, hogy a Newsport közelében található, mindössze 365 lakosú kis walesi faluban kritikán aluli volt a sávszélesség, ezért a helyiek összefogtak, hogy szó szerint behozzák a gyors netet Michaelston-y-Fedw-be, egy saját kábelhálózat formájában. Ehhez 24 kilométernyi árkot kellett ásniuk, és mivel MINDENT ők maguk csináltak, egyszerű háztartási szerszámokkal, az optikaikábel-darabokat is nekik kellett összeilleszteniük. Vagyis a többesszám itt félrevezető, mert a kábelek összeillesztésének egyetlen személy, a minifilm főszereplője, Carina volt a felelőse. A nyugdíjas asszony, mit tesz isten, szeret varrogatni, ügyes benne, gyűszűje is van, meg varrótűje, és rá is ért bármikor. A végeredmény: egy aranyos kisfilm - remélem nemsokára jön a moziváltozat - és minden háztartásban 1gGbit/s sebességgel hasító szupernet. Az nem kifejezés, hogy megérdemelték!