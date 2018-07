Egy brit áruházlánc csendes órát vezet be, hogy az autista vevői nyugodtan tudjanak vásárolni

Autista vásárlói érdekében heti egy "csendes órát" vezetett be a brit Morrisons szupermarketlánc - számolt be róla a BBC.

A cég 439 brit élelmiszerboltjában szombatonként 9 és 10 óra között tompítanak a világításon, kikapcsolják a zenét, nem használják a hangosbeszélőt és lehalkítják a kasszák kódleolvasóinak "csipogását".

Úgy vélik, a Morrisons az első élelmiszerlánc, amelyik az összes áruházában bevezette a csendes órát. A brit Országos Autizmus Társaság (National Autistic Society) üdvözölte az intézkedést.

Egy brit játékboltlánc (The Entertainer) 145 áruházában kapcsolja le a zenét minden szombaton, a nyitva tartás első órájában, hogy "kellemesebb legyen a környezetet az autizmussal élő gyerekeknek".

"Az autizmussal élők vagy autista gyereket nevelők közül sokakban vált ki szorongást, stresszt a vásárlás a nagy élelmiszerboltokban. Idén teszteltük a csendes órát néhány üzletünkben, megtaláltuk, melyik időszak lenne a legjobb és további intézkedésekkel tettük még kedvezőbbé a környezetet" - írta a Morrisons blogjában.

A csendes óra idején - az elektromos zajforrások kiiktatása vagy lehalkítása mellett - a dolgozók kevesebbet tologatják a bevásárlókocsikat és a kosarakat, a boltokban feliratokat helyeznek el, amelyeken tájékoztatják a vásárlókat a változtatásokról és arról is, miért vezették be őket.



Az autizmus spektrumzavar nevű idegi-fejlődési rendellenesség (ASD) többek között a kommunikációs képességekben, a társas viselkedésben, a normálistól eltérő magatartási szokásokban nyilvánul meg. Az ADS-sel élők érzékelése a normálistól eltérően működhet, hangokkal, érintéssel, vizuális ingerekkel vagy szociális gesztusokkal szemben csökkent vagy túlzott érzékenységet is mutathatnak. (MTI)