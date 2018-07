Gigászi győzelmet arattak a Toblerone-zabálók: visszaáll az eredeti hézag-méret a csokiháromszögek között

Angliában már-már forradalmi hangulat alakult ki 2016 őszén, amikor az amerikai gyártó Mondelez bejelentette, hogy kétszeresére növeli a hézagokat a legendás sávjci Toblerone csoki háromszögei között. Mi is beszámoltunk róla, hogy a cég Facebook-oldalát elözönlötték az árulást kiáltó csokizabálók, akik bojkottal is fenyegetőztek.



A hivatalos indoklás úgy szólt, hogy az alapanyagokat érintő áremelkedés miatt válaszút elé került a Mondelez: vagy az árat emeli, vagy a kontent csökken. Végül utóbbi mellett döntöttek, íg lett a 200 grammos rúdból 150 grammos, és ez a torzsszülött:

Fotó: Toblerone FB

A Mondelez most arról adott ki közleményt, hogy az új forma „nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket” és „nem szolgált megoldással a helyzetre.”

A cég, érdekes módon, tagadta, hogy a változtatás meglátszott volna a 2017-es eladásaikon.

A terv szerint visszaállítják az eredeti 200 grammos méretet, így elkerülhetetlennek látszik az áremelés, de úgy tűnik, hogy a brit csokizabálók számára ez még mindig a kisebbik rossz.

A vásárlók úgy élték meg, hogy kiherélték a háromszögeiket, meggyalázták a Toblerone-élményüket, meglopták az esti édességbűnözésüket, és soha semmi nem lesz már úgy, mint régen volt.

Most kisírták: mégis minden úgy lesz mint régen, sőt még a 100 grammos Toblerone is kapható lesz továbbra is. (BBC)