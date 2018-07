Az egy dolog, hogy az évszázad végére városokat önthetnek el az óceánok, az internetet már 15 éven belül tönkretehetik

Akár már 15 éven belül víz alá kerülhet a globális internetes infrastruktúra egy része, ez pedig a továbbgyűrűző hatások miatt jelentős fennakadásokat okozhat a kommunikációban, derült ki a wisconsini és az oregoni egyetemek kutatóinak új, közös tanulmányából, amit egyelőre még csak egy konferencián mutattak be.

2012 októberében a Sandy hurrikán New York egyes részeit is elárasztotta. Manhattenben áramszünetet is okozott, és a kommunikációs hálózatok is lebénultak. Az emelkedő tengerek 15 éven belül tartósan is eláraszthatják a netes infrastruktúra egy részét, lebénítva ezzel a kommunikációs hálózatot. Fotó: MEHDI TAAMALLAH/AFP

Tanulmányukban az amerikai internetes infrastruktúráról rendelkezésre álló adatokat vetették össze a globális felmelegedés miatti tengerszintemelkedés modelljeivel, és már ez alapján is arra jutottak, hogy akár 15 éven belül katasztrofális károk keletkezhetnek a hálózatban. Pedig, ahogy arra Greta Byrum, a Digital Equity Lab társigazgatója külön is felhívta a figyelmet, az amerikai netes infrastruktúráról készült térképek meglehetősen hiányosak, a magáncégek nem túl közlékenyek, ha hálózati infrastruktúrájukról van szó. Vagyis a tengerszintemelkedés hatása még a tanulmányban vázoltnál is katasztrofálisabb lehet.

És nem csupán ezért, hanem azért is, mert a partközeli, elárasztott infrastruktúra lebénulása még a szárazföld mélyében is problémákat okozhat. A rendszerleállás továbbgyűrűzhet, a túlterhelődő szárazföldi hálózat is lebénulhat.

A lényeg, hogy bár a modellek szerint a tengerszint emelkedése csak az évszázad végére hozhat kataklizmikus változásokat - vagyis akkora önthetnek el az óceánok világvárosokat -, pusztító hatásait már bőven a mi életünkben is átélhetjük. (Via Axios)