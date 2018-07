A német igazságügyi miniszter riasztónak tartja, hogy Özil a rasszizmus miatt távozik, a török miniszter gratulált neki, a Bayern München elnöke szerint nem baj, úgyis szarul játszott

A török kormány tagja gratuláltak Mesut Özil, miután a focista az őt ért támadások miatt vasárnap bejelentette, hogy nem játszik többé a német válogatottban. Közben a német igazságügyi miniszter riasztónak nevezte, hogy egy ilyen játékok az őt ért rasszizmus miatt nem akarja képviselni a hazáját.

A török származású játékos rengeteg támadást kapott, amiért májusban együtt fényképezkedett a diktatúrát építő Erdogan elnökkel. Özil azzal védekezett, hogy tiszteletlenség lett volna nem fotózkodni Erdogannal, aki annak az országnak a vezetője, ahol a családja él. De mégis sokan megkérdőjelezték csapathoz való a lojalitását.

Mesut Özil német válogatott labdarúgó és Recep Tayyip Erdogan török elnök május 13-án Londonban. Fotó: Kayhan Ozer/AFP

Özil a lemondásában most az írta:

„Nehéz szívvel és hosszú mérlegelés után az utóbbi idők történései miatt úgy döntöttem, nem játszom többé Németországért nemzetközi szinten, amíg rasszizmust és tiszteletlenséget érzékelek.”

Úgy érzi, hogy a német futballszövetség rosszul kezelte a helyzetet. „Többé nem leszek bűnbak az inkompetenciátok miatt, és azért, mert képtelen vagytok rendesen elvégezni a munkátokat”- üzent a német szövetség elnökének, Reinhard Grindel, aki az Erdogannal készült képek megjelenése után ki akarta tenni a válogatottból. Rá és támogatóira utalva megjegyezte, hogy a szemükben

„német vagyok, amikor győzünk, de akkor már bevándorló, ha kikapunk”.

Megjegyezte, hogy ha Lukas Podolskit vagy Miroslav Klosét sosem nevezték német-lengyelek, akkor ő miért német-török.



A hangos távozásnak Németországban és Törökországban is nagy visszhangja lett. Az ügyben megszólalt Katarina Barley német igazságügyi miniszter, aki szerint riasztó, hogy egy olyan nagy német focista, mint Mesut Özil nem akarja képviselni a hazáját. A német lapok megemlítik azt is, hogy amellett, hogy jó játékos volt, Özil volt a sikeres integráció példaképe is volt. Theo Zwanziger, a német futballszövetség korábbi elnöke is azt emelte ki, hogy szomorú, mert a török származású világbajnok visszavonulása az integrációs törekvéseket is visszaveti, mert Özil sok bevándorló hátterű gyerek számára példakép volt.

Uli Hoeneß Fotó: CHRISTOF STACHE/AFP

Kevésbé volt vele együttérző Uli Hoeneß, a Bayern München elnöke, aki azt mondta:



„Örülök, hogy eltűnik ez a kísértet. Évek óta szarul játszott. A legutolsó páros küzdelmét még a 2014-es vébé előtt nyerte meg.”

Közben Abdulhamit Gul a török kormány igazságügyi minisztere gratulált Özilnek, amiért „gyönyörű gólt lőtt a fasiszta vírusnak”. Mehmet Kasapoğlu sportminiszter pedig azt írta, „szívből támogatjuk Mesut Özil testvérünk becsületes kiállását”. Erdogan szóvivője pedig az udvariasságot, a toleranciát és a pluralizmust kérte számon a németeken a focistára helyezett nyomás miatt. (Süddeutsche Zeitung)