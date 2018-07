Özil szerint tiszteletlen lett volna nem fotózkodni Erdogan elnökkel

A foci-világbajnokság előtt komoly botrány tört ki Németországban abból, hogy a válogatott két török származású tagja, Mesut Özil és Ilkay Gündogan együtt pózolt Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.

Erdogan épp a török választás előtt érkezett Nagy-Britanniába (ahol a focisták játszanak), hogy tárgyaljon Theresa May miniszterelnökkel, ebbe a programba szorították be, hogy az államfő török származású focistákkal fényképezkedjen. A Törökországban is kedvelt sztárok társasága bizonyára jól jött Erdogannak a választás előtt, bár minden bizonnyal nem csak ezért nyert, és terjeszthette ki elnöki jogköreit.

Özil és Gündogan azonban rosszabbul járt, a német médiát ugyanis nagyon kiborította, hogy két német játékos az évek óta diktatúraépítéssel és az ellenzéki hangok elfojtásával vádolt Erdogan elnökkel szerepelnek együtt. Azzal az Erdogannal, akinek parancsára Törökországban tanárokat, újságírókat, közszolgákat és ellenzéki politikusokat börtönöznek be.

A német futballszövetség közleményt is kiadott arról, hogy Erdogan „szembemegy a német futball által vallott értékekkel”, és arról is írtak, hogy „a szövetség természetesen tiszteli a migráns hátterű játékosok különleges helyzetét, de a futball és a szövetség olyan értékeket vall, amiket Erdogan elnök nem tart tiszteletben”.

A botrány árnyékot vetett a német válogatott vébészereplésére is, a csapat végül címvédőként már a csoportkörben kiesett, utolsó mérkőzésén az addig pont nélküli Dél-Koreától kapott ki.

Özil most azt írta a Twitteren, hogy tiszteletlenség lett volna nem fotózkodni Erdogannal, aki annak az országnak a legfőbb vezetője, ahol Özil családja él. A focista szerint neki két szíve van, egy német és egy török.

„Gyerekkoromban édesanyám arra tanított, hogy mindig legyek tisztelettudó, és sose felejtsem el, honnan jöttem, és ezek olyan értékek, amikre a mai napig sokat gondolok” - írta a focista, aki szerint a találkozó Erdogannal egyáltalán nem a politikáról vagy a török választásokról szólt, többnyire csak a fociról beszélgettek. Özil csapata, az Arsenal mezével is megajándékozta az elnököt. (BBC)