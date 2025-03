Vámháború: Trump azzal fenyegetőzik, hogy 200 százalékos vámot vet ki a francia borokra

Donald Trump azzal fenyegetőzik a Truth nevű platformon, hogy 200 százalékos vámot vet ki a Franciaországból és más európai országokból származó borokra, pezsgőkre és más szeszes italokra.

photo_camera Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Donald Trump kedden jelentette be, hogy 25 százalékos globális acél- és alumíniumvámot vet ki, ami Európára is vonatkozik. Az Európai Unió szerda reggel jelentette be az ellenintézkedéseit, miszerint április 1-jétől 8 milliárd euró értékű amerikai exportot vámol meg, többek között olyan szimbolikus termékekre is kivetve azt, mint a Harley-Davidson motorok, a bourbon whiskey és a farmer.

Erre jött most válasz Donald Trumptól, aki azt írta:

„Az Európai Unió, a világ egyik legellenségesebb és leggyalázatosabb adó- és vámhatósága, amely kizárólag azzal a céllal jött létre, hogy kihasználja az Egyesült Államok előnyeit, most egy csúnya 50 százalékos vámot vetett ki a whiskyre. Ha ezt a vámot nem szüntetik meg azonnal, akkor az USA hamarosan 200 százalékos vámot fog kivetni a Franciaországból és más, az EU által képviselt országokból származó összes BORRA, PEZSGŐRE és ALKOHOLOS TERMÉKRE. Ez nagyszerű lesz az amerikai bor- és pezsgőüzleteknek.”