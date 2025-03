Vandálok túrták fel Trump írországi birtokát, miközben az amerikai elnök veszélybe sodorta az ország gazdaságát

Nyomozást indított a Gardaí, azaz az ír rendőrség, miután szerda este vandálok törtek be Donald Trump Doonbeg melleti golfklubjába, és két helyen feltúrták a lyuk körüli finomra nyírt füves terület, a greent. Az Irish Independent szerint a három behatoló palesztin zászlókat is kitűzött a pályán. Trump szervezete gyerekesnek nevezte az akciót. Donald Trump utoljára 2023 májusában járt az írországi pályán.

photo_camera Trump írországi birtoka Doonbeg mellett Fotó: PAUL FAITH/AFP

Az incidens pár órával azelőtt történt, hogy Micheál Martin ír miniszterelnök leült tárgyalni az amerikai elnökkel Washingtomban. A megbeszélésen egyébként Conor McGregor tetoválásai mellett a doonbegi golfpálya is szóba került. Micheál Martin azt mondta, Trump az egyetlen elnök, aki fizikailag is befektetett Írországban.

photo_camera Micheal Martin ír miniszterelnök és Donald Trump Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Nagyon megszívhatják az írek Trump miatt

Írország egyébként is kényes helyzetben van Trump vámháborúja miatt. Az ország amerikai technológiai és gyógyszeripari cégek több évtizedes befektetéseinek köszönhetően gazdagodott meg, és a világon a legnagyobb egy főre vetített kereskedelmi többlettel rendelkezik az Egyesült Államokkal szemben.

Az olyan amerikai techncégek, mint az Apple, a Microsoft, a Google és a Meta, valamint a gyógyszeripari vállalatok, köztük a Pfizer és az Eli Lilly jelentős tevékenységekkel vagy EU-s központtal rendelkeznek az országban, rekordmagas vállalatiadó-bevételeket és megdöbbentő költségvetési többletet biztosítottak Írországnak.

Ezek az amerikai tulajdonú multik az ír munkavállalók mintegy 11 százalékát foglalkoztatják, mivel az ír kormányok évtizedeken át kiemelten támogatták ezeket a cégeket. Írországban a vállalati adóbevételek a 2014-es 4,6 milliárd euróról tavaly már 28 milliárd euróra ugrottak. Ez az ország összes adóbevételének 26 százalékát teszi ki. (És ebben még benn sincs az Apple-től követelt további 14 milliárd eurónyi visszamenőleges adó.) Az ír költségvetési felügyelet becslése szerint a vállalati adók 75 százalékát nagy amerikai multinacionális cégek fizetik, és három vállalat együttesen majdnem 40 százalékot biztosít.

Ezért az amerikai elnök azzal vádolta meg őket, hogy ellopták az amerikai gyógyszeripart és az adóbevételeket, mert azokat az Egyesült Államok kincstárába kellett volna befizetni.

A szerdai tárgyaláson az amerikai elnök megmondta az ír miniszterelnöknek, hogy vissza fogja venni az amerikai gyógyszeripart. Trump egyik választási ígérete az volt, hogy csökkenti a vállalati adókulcsokat, és a 15 százalékos ír adószinthez igazítaná. Ez pedig veszélybe sodorhatja Írország vállalati adóbevételeit. Különösen akkor, ha még a cégeket is vissza akarná telepíteni az Egyesült Államokba.

Trump korábban arra is panaszkodott, hogy túl szigorúan szabályozzák az amerikai techcégeket Európában. Ugyanis a legnagyobb európai techcégek közül többnek is Írországban van az európai központja, köztük a Google, a Meta (a Facebook tulajdonosa), az Apple és a Microsoft, amelyek mindegyike több ezer alkalmazottat foglalkoztat az országban. Az ír adatvédelmi hatóság (DPC) eddig csak a Meta-t közel 3 milliárd euróra bírságolta az EU szigorú adatvédelmi szabályainak megsértése miatt, és számos további vizsgálat is folyamatban van, például a Google és az X AI-modelljei ellen.

És az is nagyon fájhat az ír gazdaságnak, hogy Trump 25 százalékos vámot vetne ki az EU-ból érkező gyógyszerekre, hiszen az amerikai Johnson & Johnson, Pfizer és Merck, jelentős gyártóüzemekkel rendelkeznek Írországban, aminek köszönhetően Írország az egyik legnagyobb gyógyszeripari exportőr. Ugyanakkor az ír befektetés-ösztönzési ügynökség (IDA) ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ír gyógyszerexportok mindössze 16 százaléka késztermék, és az Írországban működő multinacionális vállalatok termelésének mintegy 75 százaléka Észak-Amerikán kívüli piacokra irányul, ami csökkentheti az esetleges vámok hatását.

Valamint ha Trump tényleg 200 százalékos vámot vetne ki az európából származó szeszes italokra, az pusztító hatású lenne az Ír Whiskey Szövetség szerint. Az ír viszki legnagyobb felvevő piaca épp az Egyesült Államok, 2023-ban 5,7 millió rekesznyit adtak el ott.