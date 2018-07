Jól meghurcolták a magyar papot, aki tréfából akasztással és máglyahalállal fenyegető hirdetésben kereste azt, aki csikket szórt a Mária-szobor elé

Magyarországon, ahol sokáig egy gitáros mise is szinte eretnekségszámba ment, nehéz dolga van a nem komor, unalmas és sótlan katolikus papoknak. Ezt nem kívülállóként, hanem egykori ministránsként mondom. A jelenségre Dóka Ferenc hegyfalui plébános kanosszajárása a legfrissebb példa.



A Szombathelytől nem messze, a Répce mellett fekvő, 800 lelkes Vas megyei falucska plébánosát egy ideje joggal idegesítette az az ismeretlen alak, aki csikkeket szórt a hívek által nagy becsben tartott Mária-szobor előtti virágtartóba.



A plébános ezért idén július 14-én már másodszor adott ki körözést az Ismeretlen ellen, a következő szöveggel, amit a buszmegállóban ragasztott ki, és amiről ebből a blogposztból értesültem:

Körözés II. Továbbra is keresem azt a bunkó alakot, aki a Mária-szobor előtti virágtartóba szórta a csikkeket. A nyomravezető neve teljes titokban marad, és a nyomravezetői díjat megemelem 30 ezer Ft-ra. Kérem a település lakóit, segítsenek ezt a kártékony alakot kézrekeríteni, hogy elnyerhesse jól megérdemelt »jutalmát«”

A mókás plébános a "jutalmát" szó alá, az összefüggést rajzolt nyíllal is kihangsúlyozva, egy kivégzési módokat listázó kiprintelt internetes szócikket illesztett, amin olyanok szerepeltek, mint

Akasztás

Autodafé

Gázkamra

Golyó általi halál

Karóbahúzás

Kerékbe törés

Keresztre feszítés

Máglyahalál

és így tovább, egészen a villamosszékig.

Amikor ma felhívtam Dóka plébánost azzal, hogy lett-e eredménye a hirdetménynek az eltelt bő hét alatt, egy szomorú hangú ember vette fel a kagylót. Dóka elmesélte, hogy bár ő természetesen viccnek szánta az egészet, a hirdetése olyan hullámokat kavart - a Tények is foglakozott vele - hogy azóta bocsánatot is kért miatta.

„Még a középkorban sem tehettem volna meg! És még harangkötelünk sincsen”

- jelezte azért, hogy a brit típusú humort még egy ilyen blamázs sem tudta kiölni belőle. Azt azonban többször is hangsúlyozta, hogy senkit sem akart megbántani, túllőtt a célon és a tettért már elnézést kért.

A Mária-szobor lecsikkezése szerinte nagy felháborodást okozott a helyi hívek körében, hiszen a Szűzanya szobra mélyen tisztelt kegytárgynak számít, de elismerte, hogy az ő akciója is szülhetett ellenérzéseket, ami például abból is kiderült, hogy valaki időközben leszedte a hirdetést. „Bár talán már én is levettem volna” - mondta a plébános.

Dóka Ferencet - akit még az önkormányzat is finoman megrótt azért, hogy engedély nélkül helyezett ki hirdetményt - azonban nem tudta megtörni az eset, annyira nem, hogy még mindig bízik abban, hogy egyszer meglesz a tettes, és ő elbeszélgethet vele arról, hogy miért csinált ilyent, mivel nem biztos abban, hogy a illető tisztában volt azzal, mit követett el a csikkezéssel.