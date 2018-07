Letolt gatyával ugrált és üvöltözött a konzervatív politikus Sacha Baron Cohen átverős sorozatában

Jason Spencer republikánus képviselő Georgia állam törvényhozásában, aki nem különösebben fontos pozíciója ellenére többször is országos figyelmet keltett, például amikor azzal fenyegette meg politikai ellenfelét, hogy „esetleg eltűnik”, vagy amikor a terrortámadásokra való hivatkozással akarta betiltani a burkát.

Utóbbi szenvedélyét használta ki Sacha Baron Cohen, aki az Ali G, a Borat és a Brüno után újra elmaszkírozva, ezúttal négy különböző karakter bőrébe bújva járta az országot egy éven át. Ebből lett a Who is America? című sorozat, amelynek első részéről itt írtunk, többek között azt, hogy a négyből csak egy jelenet lett igazán erős: amikor az izraeli terrorelhárítónak öltözött Cohen arra kér fegyverpárti politikusokat, hogy népszerűsítsék az óvodások felfegyverzését. Ugyanez a karakter szerepel a második részből kirakott előzetesben, csak most Spencert tanítgatja a terroristák hatástalanítására.

Elsőre tényleg azt gondoltam, hogy ez kamu.

A konzervatív képviselő ugyanis hihetetlen elszántsággal csinál bohócot magából:

kínai turistának álcázva magát befotóz egy odaállított ember burkája alá, hogy van-e töke, mert ha nincs, akkor nyilván nem terrorista;



azt üvöltözi, hogy nigger, mert ezzel magára vonja a figyelmet emberrablási kísérlet esetén;



pucér seggel, Amerika, Amerika! és Homoszexuálissá teszlek! kiáltással ront rá a terroristát játszó Cohenre;



és kiáltással ront rá a terroristát játszó Cohenre; az epizód végén pedig egy külön videóüzenetben levágja és megrágja a terroristák farkát szimbolizáló nem is tudom mit, kolbászt.



Spencer reakciójából egyértelművé vált, hogy nem beépített emberről van szó: először perrel fenyegette Cohenéket, ha leadják az epizódot, mert szerinte etikátlan módon, csalással szerezték meg a felvételt (amelyből persze egyértelműen kiderül, hogy tudatában volt a kamerák jelenlétének).

A szereplését nem csak a baloldal és a különböző jogvédő csoportok ítélték el, hanem a saját pártja is:



a republikánus frakcióvezető egyenesen lemondásra szólította fel.

„Spencer képviselő lejáratta magát, és azonnal le kell mondania. Georgia jobbat érdemel” - mondta David Ralston. Az állam kormányzója, a szintén republikánus Nathan Deal pedig azt mondta, hogy szomorúnak és undorítónak tartja, amit Spencer művelt.

Egy későbbi nyilatkozatban Spencer már más hangot ütött meg: mélyen elnézést kért mindenkitől, akit megbántott ezzel a „ronda epizóddal”. Lemondani viszont nem akar, mert úgyis elvesztette a választást, és már csak 5 hónapja van hátra. Azt az időt még kitöltené. (Hollywood Reporter)