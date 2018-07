Új szintet ért el Trump sértődöttsége: azt fontolgatja, hogy már visszavonult kománytisztviselőkbe is beleszáll

Korábbi amerikai hírszerzési és nemzetbiztonsági tisztségviselők biztonsági engedélyének visszavonását fontolgatja az amerikai elnök hivatala, a Fehér Ház - az erről szóló híreket Sarah Huckabee Sanders fehér házi szóvivő is megerősítette hétfőn.

A The New York Times című napilap szerint azoktól a tisztségviselőktől vonhatják meg az átvilágítás után kiadott különleges biztonsági engedélyeket, akik bírálták Donald Trump elnököt a 2016-os amerikai választási folyamatba történt, feltételezett orosz beavatkozás ügyében tett állásfoglalásai miatt. Ezt Sanders is megerősítette hétfői sajtótájékoztatóján.



A döntés John Brennant, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt vezetőjét, James Comey-t, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tavaly Trum által menesztett igazgatóját, James Clappert, az amerikai hírszerző szerveket összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) volt vezetőjét, Susan Rice volt nemzetbiztonsági tanácsadót, Michael Haydent, a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) volt vezetőjét is érintheti. Az indoklás szerint "politikai célokra és pénzcsinálásra" használták fel az egykori közszolgálatukkal járó kiváltságokat. Sanders szerint valamennyien "megalapozatlan vádakat" fogalmaztak meg az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokról.



Az ügyben döntés még nem született, Donald Trump - a Fehér Ház szóvivője szerint - egyelőre "tanulmányozza azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik az engedélyek visszavonását".

Az amerikai tisztségviselők közül sokan megtartják a biztonsági hozzáférésüket még akkor is, amikor már nem töltenek be kormányzati pozíciót. Ennek az az oka, hogy sokan még a lemondásuk/visszavonulások után is adnak tanácsokat, és kapcsolatban maradnak a hírszerző, illetve kormányzati szervekkel.

Trumpot a Putyinnal való helsinki-i találkozója után egyébként egy sor politikus és közszereplő kritizálta, még a saját pártjának tagjai is. (MTI, Reuters)