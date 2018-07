Nem vagyok oroszpárti, mondta Trump a Foxnak, de Putyint kérdésre se volt hajlandó bírálni

Hát, ez se tartott sokáig. Donald Trumpnak ugyan bő 24 óra alatt sikerült kitalálnia egy tessék-lássék magyarázatot arra, hogy miért is állt saját kormányával, igazságszolgáltatásával és titkosszolgálataival szemben Vlagyimir Putyin oldalára az orosz elnökkel közös helsinki sajtótájékoztatóján az orosz beavatkozás kérdésében, de pechjére pár órával később a Fox News levetítette azt az interjút, amit még a bénácska magyarázat kitalálása előtt, közvetlenül a hétfői sajtótájékoztató után rögzítettek.

Trump a sajtótájékoztatóján azt mondta, nincs oka kételkednie abban, amit Putyin mond, hogy Oroszország nem avatkozott be az amerikai elnökválasztásba. Bő egy nap elteltével már azt állította, hogy amikor azt mondta, "nem lát semmi okot rá, hogy Oroszország avatkozott volna be" a választásba, valójában arra gondolt, hogy "ne Oroszország avatkozott volna be".

Egy nappal a bénácska védekezés kitalálása előtt a Fox Newsnak adott interjújában viszont inkább még ráduplázott a nagy felháborodást kiváltó kijelentésére. Carlson Tucker, a Fox News Trump-ellenességgel semmi esetre se vádolható riportere az interjúban már rákérdezett a reakciókra, elsősorban a volt CIA-főnök, John Breannan twitterposztjára, amiben árulónak bélyegezte Trumpot.

Trump erre kijelentette, hogy Brennan "nagyon rossz ember", majd Tucker kérdésére, hogy Oroszországot tekinti-e az Egyersült Államok legnagyobb ellenfelének, azt mondta, hogy

"még csak nem is használnám a szót, hogy ellenfél. Mind együttműködhetünk. Jól lehetünk. Mindenki jól lehet, és békében élhetünk".

Tehát Trump országa hagyományos Legnagyobb Ellenségét, legfőbb geopolitikai riválisát még csak ellenfélnek se nevezné, miközben a hétfői csúcstalálkozó előtt legszorosabb szövetségesét, az Európai Uniót nevezte meg az Egyesült Államok fő ellenségeként.

Ezután letagadta, hogy oroszbarát lenne, majd hagyományos szövetségesei bírálatába kezdett. Mert ugyan Putyint nem volt hajlandó bírálni, Angela Merkel német kancellárt annál inkább. "Angela igazi szupersztár volt, amíg be nem engedett több millió embert Németországba. Az nagyon ártott neki, mint tudják... Nem akarom megmondani, hogy ki a jobb és ki nem, de annyit mondhatok, hogy nagyon ártott neki a migráció. Nagyon nagyon" - mondta. (Via Fox News)