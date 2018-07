A felmelegedés miatt lehetnek többen öngyilkosok

Egy frissen megjelent, nagy mennyiségű adattal dolgozó kutatás szerint összefüggés van a globális felmelegedés és az öngyilkosságok növekvő aránya között. Mi több, a kutatók szerint a hatás csak nagy gazdasági válságokéhoz mérhető, amelyekről már régebben kimutatták, hogy hatásukra nő az öngyilkosságok száma.

Az eddig kevésbé vizsgált összefüggést most az Egyesült Államok és Mexikó több évtizedre visszamenő öngyilkossági statisztikái és meteorológiai adatai alapján állították össze. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a havi átlaghőmérséklet 1°C-os emelkedése az Egyesült Államokban 0,7, Mexikóban 2,1 százalékkal növelte az öngyilkosságok arányát.

A kutatás során megyei bontásban vizsgálták az adatokat, amiket aztán megtisztítottak a szezonális hatásoktól, a jövedelmi viszonyok és a hírességek öngyilkosságáról szóló hírek torzító hatásaitól. Vagyis megállapításaik szerint a melegebb időjárás önmagában több öngyilkosságot eredményez, minden más tényezőtől függetlenül.

"Annak megállapítása, hogy az öngyilkossági ráta összefügg-e a klimatikus viszonyokkal már csak azért is fontos volt, mert az öngyilkosságok világszerte több áldozatot szednek minden más erőszakos halálnál, és a világ 10-15 vezető haláloka között vannak" - mondta a kutatást vezető Marshall Burke, a Stanford professzora.

Burke szerint ha csak "enyhe változást" is okoz a felmelegedés, "már az is hatalmas terhelést jelentene a globális egészségügyre, főleg a gazdagabb országokban, ahol viszonylag magas az öngyilkosságok aránya".

Burkék tanulmánya bevallottan alkalmatlan a környezeti hőmérséklet és az öngyilkosságok közti ok-okozati összefüggés megállapítására, de mint Burke mondja, a hosszú időtávon, nagy területen végzett mérések szerint "figyelemreméltó az állandóság" a hőmérséklet és az öngyilkossági ráta növekedése között. Megállapításaikat egy másik, tavaly nyáron publikált kutatás is alátámasztja, amely az elmúlt három évtized adatai alapján hatvanezer indiai öngyilkosságot tulajdonított a klímaváltozásnak.

Ahogy az is összefüggést feltételez, hogy Burkék a kutatásuk során 600 millió Twitter-posztot is elemeztek, és arra jutottak, hogy a hőmérséklet emelkedésével egyre gyakrabban fordulnak elő depresszióra utaló kifejezések az üzenetekben. "Ez megintcsak arra utal, hogy a mentális egészség romlik a hőmérséklet emelkedésével". (Via Guardian)