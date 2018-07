Baltimore városa beperelte a legnagyobb olaj- és földgázcégeket a klímaváltozás miatt

Baltimore városvezetése a múlt hét végén jelentette be, hogy összesen 26 olaj- és földgáz-ipari vállalatot perelnek be azokért a károkért, melyeket a fosszilis energiahordozók révén okoztak a városnak.

A város egyik törvényhozója, Andre Davis úgy fogalmazott, hogy ezek a vállalatok 50 éven át tudták, hogy tevékenységük a tengerszintek emelkedéséhez, illetve további olyan, a klímaváltozás okozta problémákhoz vezet majd, melyekkel most Baltimore városának szembe kell néznie. Davis szerint ezek a vállalatok figyelmeztethették volna az embereket, tehettek volna azért, hogy minimalizálják a káros tevékenységüket. De hiába lett volna ez a kötelességük, semmit nem tettek, ezért viszik az ügyet bíróság elé.

Áradások Baltimore-ban, 2014-ben Fotó: Patrick Semansky/AP

Baltimore a 13. amerikai város, amelyik bíróságon próbál meg elégtételt szerezni a klímaváltozás okozta problémákért. A perek többsége jelenleg még folyamatban van, de New York város keresetét egy szövetségi bíró épp a múlt héten dobta vissza, míg San Francisco és Oakland beadványát júniusban utasították el.

Ugyanakkor jogi szakértők szerint Baltimore keresetének nagyobb esélye lehet a befogadásra, mivel nem szövetségi, hanem állami bírósághoz fordultak, és így kedvezőbb jogi fogadtatásban részesülhetnek. A baltimore-i beadvány ráadásul jóval több céget jelöl meg, mint a New York-i vagy a San Francisco-i kereset: többek között az Exxon Mobil, a Shell, a Chevron, a BP és a Citgo felelősségét is szeretnék elismertetni a bírósággal. A beadványban összesen nyolc fronton támadnak, többek között fogyasztóvédelmi jogsértéseket is felhozva.

A Magyarországon leginkább minden idők legjobb sorozatából, a Wire-ből ismert Baltimore földrajzi elhelyezkedése miatt különösen ki van téve a klímaváltozás következményeinek: 100 kilométer hosszú partszakasza van, és több, nemrég fejlesztéseken átesett városrésze is veszélybe kerülhet az emelkedő tengerszint miatt. Emellett a világ számos más városához hasonlóan, az utóbbi években rendre szélsőséges hőhullámoknak, illetve esőzéseknek van kitéve.

A város ráadásul jóval szegényebb számos másik, a klímaváltozás hatásainak szintén nagyon kitett amerikai városhoz képest, ezért a következmények még súlyosabban érinthetik a lakosságot, hiszen kevesebb forrás jut megelőzésre és felkészülésre.

A városok pereskedése a klímaváltozás miatt nagyjából egyszerre zajlik azzal, hogy számos város perelte be a nagy gyógyszergyártó cégeket az opioid-válságban betöltöttük szerepük miatt. Mindkét eset a kilencvenes évekből merít inspirációt, amikor a dohányvállalatok ellen indított perek után az amerikai államok több mint 200 milliárd dollár kártérítést kaptak a négy legnagyobb dohányipari vállalattól. (Citylab)