Kína beengedte a Facebook kislábujját az országba

A Washington Post értesülései szerint a Facebook engedélyt kapott, hogy irodát nyisson Kínában. Ez lesz a vállalat első, hivatalosan bejegyzett helyszíne az országban, de nem rögtön az anyacég költözhet be a rendkívül vonzó, jövedelmező és még annál is zártabb kínai piacra: egy 30 millió dollár tőkéjű leányvállalat nyithat irodát Hangcsou városában. A cég amolyan startup-inkubátorként fog működni, kisebb befektetésekben fognak utazni, valamint tanácsokat is adnak majd kis- és középvállalatoknak.

A Facebook jelenleg blokkolva van Kínában, és Mark Zuckerberg évek óta nagyon keményen lobbizik azért, hogy bejuthassanak a piacra: többször találkozott a Kínai Kommunista Párt vezetőivel, elkezdett mandarinul tanulni, sőt, még a rendkívül szmogos Pekingben is kocogott egyet, csak hogy a helyi sajtó lefotózhassa.

Fotó: EyePress News

A Facebooknak hasonló, 'innovációs hub' névre keresztelt kirendeltsége számos országban, így Franciaországban, Brazíliában, Indiában vagy Dél-Koreában is működik, de lényeges különbség, hogy ezekben az országokban a Facebook főszolgáltatása is elérhető.

Korábban már próbált a Facebook kerülőutakon is bejutni a kínai piacra, egy kínai cégen keresztül egy fotómegosztó applikációval, a Colorful Ballons-szal, de az alkalmazás nem hozott komoly sikert.

A kínai netes piacon óriási pénzek mozognak jelenleg, a növekedési problémákkal küzdő Facebook számára pedig rendkívül vonzó piacról van szó, de egyáltalán nem lesz könnyű dolguk: a kínai állam ugyanis szívesen részesíti előnyben a megbízható helyi techcégeket. Ráadásul az is elképzelhető, hogy egyszer ugyan bejut a Facebook a kínai internetre, de már késő lesz: a kínai applikációk és közösségi oldalak annyira beszivárognak a helyiek mindennapjaiba, hogy a hálózati hatás elve alapján már esélye sem lesz komoly dominanciára szert tennie az amerikai cégnek. Arról például, hogy egyetlen kínai mobilalkalmazás hogyan alakította át radikálisan a kínai mindennapokat, nemrég a Qubit írt hosszabban.