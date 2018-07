Villámgyorsan sikerült megfékezni az ebola-járványt Kongóban

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) keddi bejelentése szerint hivatalosan is vége a Kongói Demokratikus Köztársaság területén áprilisban kitört ebola-járványnak. A sikert az új oltóanyag, illetve a gyors reagálás hozhatta el.

A mostani járványban mindössze 33 ember halt meg, annak ellenére, hogy a vírus elérte a több mint egymillió lakosú kikötővárost, Mbandakát.

Fotó: JUNIOR D. KANNAH/AFP

Három évvel ezelőtt egy Nyugat-Afrikában kitört ebolajárvány több mint 11 ezer életet követelt. Akkor az egészségügyi hatóságok csak lassan reagáltak, és nem is állt rendelkezésre elegendő oltóanyag. Az is számíthatott, hogy Afrika azon részén korábban nem volt jelen az ebola, így hiányoztak a kellő ismeretek is a hatékony fellépéshez.

A mostani járványban az utolsó ismert esetet június elején diagnosztizálták, és a WHO három héttel később nagyrészt elkerítette minősítette a járványt. 42 napnak, azaz két teljes lappangási ciklusnak kellett eltelnie, hogy végleg lezártnak tekinthessék a mostani kitörést.

A WHO igazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus, valamint a kongói egészségügyi miniszter, Oly Ilunga a helyi egészségügyi csapatok munkáját és a nagylelkű támogatóknak is köszöntötte a keddi bejelentés alkalmával. A WHO nemzetközi támogatóktól 57 millió dollárt kért korábban a vírus megfékezéséhez, és végül 63 millió dollárt kaptak.

Jól jelzi a mostani fellépés hatékonyságát, hogy a 2014/15-ös járvány során összesen 3,6 milliárd dollárnyi támogatás érkezett, ennek ellenére a vírus akkor mintegy 2,2 milliárd dolláros GDP-visszaesést okozott a Világbank számítása szerint a három érintett ország, Guinea, Sierra Leone és Libéria gazdaságában.

Ez a mostani kitörés volt az első, amikor a vakcina azonnal elérhető volt: nemcsak az összes egészségügyi dolgozó kapott most oltást, de azok a személyek is mind, akik érintkezhettek fertőzöttekkel. Összesen több mint 3300 embert oltottak be. A Merck által előállított, rVSV-ZEBOV névre keresztelt oltóanyagot -80 fokon kell tárolni, így a megfelelő hűtőeszközök telepítése is kihívást jelentett a WHO számára.

Négy kísérleti kezelési módszert is folyamatosan dolgoztak ki a járvány ideje alatt, de még azelőtt sikerült megfékezni a vírust, hogy ezeket most bevethették volna. (NY Times)