Az oroszok fenyegetőznek, mert Finnország és Svédország túl jóban lett a NATO-val

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter kedden beszélt arról, hogy Oroszország feltétlenül reagálna arra, ha Finnország és Svédország csatlakozna a NATO-hoz - írja az yle. Sojgu szerint a NATO repülői Kelet-Európában és az orosz hibrid fenyegetés ellen felállított központok Finnországban, Észtországban, Lengyelországban, Németországban és Franciaországban egyértelműen az egyre szorosabb védelmi együttműködés jelei.

Hibrid fenyegetésnek azt a háború és béke határát elmosó új orosz stratégiát nevezik, melynek része a kiberhadviselés, a hackertámadásokkal megszerzett információk célzott, politikailag motivált szivárogtatása és az információs hadviselés, vagyis az álhírek terjesztése és álhíreket terjesztő propagandaoldalak létrehozása.



Finnország mindig is fenntartotta a NATO-opciót, azaz formálisan soha nem csatlakoztak a szervezethez, de nyitva hagyták a kérdést. Fontos lenne az is, hogy Svédország akar-e csatlakozni, akkor a finnek is szívesen velük tartanának.

Sojgu gyanakvással figyeli ezt az új együttműködést, és megemlített egy megállapodást, melyet májusban írt alá a finn, a svéd és az amerikai védelmi miniszter. A megállapodás nyomán könnyebb lett az együttműködés a NATO-val.

„A májusban aláírt megállapodás értelmében ezek az országok részt vehetnek a NATO hadgyakorlatain, és igénybe vehetik a NATO haderejét” - mondta az orosz védelmi miniszter. „Cserébe a NATO használhatja a légterüket és felségvizeiket.”

Sojgu hangsúlyozta, hogy mindezt aggodalommal figyelik, és arra kényszeríti őket, hogy ellenlépésekre készüljenek.