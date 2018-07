Pócs János fia is kapott 42 milliót falusi turizmusra

Ex-államtitkár, miniszteri rokon, elítélt fideszes polgármester is tízmilliókat kapott, gyakorlatilag családi ház építésére - írtuk kedden az Index cikke nyomán, melyből kiderül, feltűnően sok fideszes, illetve a hatalomhoz így-úgy kötődő pályázó jutott végtelenül könnyű módon több tízmillió forinthoz egy EU-s pályázatnak köszönhetően. A támogatást falusi turizmus fejlesztésére kapják, a valóságban azonban családi házat építenek belőle.

A keddi cikk után most itt a folytatás, kiderült, hogy a fideszes Pócs János fia 42 milliót nyert hivatalosan "Turisztikai diverzifikáció ifj. Pócs János gazdaságában" címmel. ifj. Pócs János tagja Jászapáti képviselő-testületének, apja sokáig a település polgármestere volt. Jutott jelenleg is regnáló fideszes polgármestereknek is a pénzből: Ozsváth István Kokadról 47 millióval, illetve Szécsi Szabolcs Tarpáról 48 millióval gazdagodott a pályázatnak köszönhetően.