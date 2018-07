Tudatánál van Demi Lovato

"Éber, és a családjával van" - közölte a kedd este drogtúladagolással kórházba került Demi Lovato sajtósa a hollywoodi pletykaportállal, a TMZ-vel. A 25 éves színész-énekesnő családja háláját fejezte ki az érte aggódóknak, egyben mindenkit megkértek, hogy most pár napra hagyják békén őket.

Lovato amerikai koncertkörútja vége felé járt, a héten Atlantic Cityben lett volna koncertje, amit most természetesen töröltek. A 25 éves énekesnő gyereksztárként kezdte karrierjét, az amerikai óvodások kedvenc műsorában, a Barney-ban kezdett a legendás lila dinoszaurusz mellett. Saját bevallása szerint 17 évesen lett drogfüggő, amikor először kipróbálta a kokaint. Az elmúlt években józan volt, hat éven át nem fogyasztott semmit. De legutóbbi kislemezén már arról vallott, hogy újra szerhasználó lett.

Lovato sajtósa azt írta kedd esti közleményében, hogy a sajtóban megjelent részletek nem mindegyike pontos, de nem részletezte, hogy mire gondol, ahogy azt sem, hogy Lovato pontosan miért is került kórházba.

A Time beszámolója szerint Lovato, aki 2010-ben már járt elvonón, az alkohol- és drogproblémái mellett evészavarral és öncsonkolással is küzdött. Minderről nyíltan és őszintén beszélt is, például a Youtube-on elérhető "Demi Lovato: Egyszerűen bonyolult" című dokumentumfilmjében is.