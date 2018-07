Amit Buddha kapott Novak Djokovics régi-új edzőjétől, azt nem teszi zsebre

A hét beszólása nem egy rapperé, sőt még csak nem is egy magyar politikusé, hanem egy 53 éves szlovák teniszedzőé. Marián Vajda - aki korábban 11 évig volt Novak Djokovics trénere - amiatt került bele újra a hírekbe, mert miután Djokovics a nyáron újra őt választotta, most elérte, hogy a korábbi világelső kirúgja a spirituális guruját, a spanyol Pepe Imazt. Amikor megkérdezték a témáról, a következőt mondta:

A tenisz nem alapozható filozófiára, ez férfi és férfi küzdelme. Ha a legjobb akar lenni, keményen kell edzenie és erősnek lennie. Arra kell koncentrálnia, hogy üsse meg a labdát, nem Buddha tanításaira.

Buddha, ennyi volt, egyes, leülhet! Az ismert vallásalapító hercegnek mondjuk tényleg közismerten gyenge volt a fonákja és az alapvonalon is zavarba lehetett hozni.

Na de hogy jött ide egyáltalán Buddha?

Pepe Imaz egy volt spanyol teniszező - aktív korában nem volt különösebben sikeres - , akinek Marbella fürdőhelyen olyan különleges tenisziskolája van, ami a nem a tenyeres és fonák, hanem a „szeretet és béke” jelszó jegyében dolgozik. Az edzésmódszerek közé tartozik itt a meditáció és az ölelkezés is. Imaz ennek megfelelően nem sima teniszedző, hanem inkább guru-coach-lelkivezető, akivel a Djokovics család úgy ismerkedett meg, hogy Novak testvére, Marko nála dolgozott edzőként Marbellán. A fivér depressziós volt, de miután a guru kigyógyította ebből, sőt állítólag a híresebbik Djokovics házasságát is sikerült rendbe hoznia, egyre fontosabb szerepe lett a bajnok háttércsapatában. Az ő hatására lett vegetáriánus is. Sokan az ő egyre nagyobb szerepének tulajdonították, hogy a korábbi világranglista-vezető az utóbbi időben óriásit zuhant a rangsorban.