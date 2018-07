Mészáros Lőrinc megvette a Club Aligát

Mészáros Lőrinc Fotó: botost/444.hu

„Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. leányvállalata, az Appeninn BLT Kft. szerdán adásvételi szerződést kötött a PRO-MOT Hungária Ingatlanfejlesztő Kft. 74,99 százalékos üzletrészének, valamint a társaság fennálló követeléseinek megszerzésére” - közölte az Appeninn Holding csütörtökön az MTI-vel.



A 167 férőhelyes kikötő és az üdülőkomplexum együttesen 37 hektár területen terül el, és ezeken túl az Appeninnhez kerülnek a komplexum melletti (állami tulajdonában lévő) 10 hektáros ingatlan vagyonkezelési jogai is.

A cég leányvállalata a vétellel együtt átvállalja az eddigi tulajdonos, az izraeli SBI csoport PRO-MOT Hungária Kft. felé fennálló követelést is. A tranzakció az átvilágítással és minden egyébbel december végéig zárul le.



A volt pártüdülőt 2007-ben privatizálták az izraeli tulajdonos javára. A közlemény azt írja, hogy a tranzakció zárását követően a Club Aliga területén működő turisztikai létesítmények, hoteleket és apartman házak működtetését az Appeninn Holding a csoporthoz tartozó turisztikai vállalatokkal, a Hunguest Hotels Zrt.-vel és a Balatontourist bevonásával kívánja biztosítani.

Az aligai üdülőtelep több rendszeres rendezvény helyszíne is, a területén álló „Castro-villa” - ahol Kádár János többször fogadta a kubai diktátort, plusz Brezsnyevet és Hruscsovot is - ad helyet évek óta az egyik legnépszerűbb balatoni elektronikus zenei bulinak, a Beach Club Beach-nek, de az üdülő területéről indul évről évre a tavat átölelő csapat-futóverseny, az UltraBalaton is.