Mind a tíz szökött fegyencet elfogták Nyugat-Ausztráliában

Nyugat-Ausztráliában szerdán megszökött tíz rab a greenough-i regionális fegyintézetből, és a hatóságok olyannyira komolyan vették az ügyet, hogy azonnal felhívták a lakosság figyelmét, hogy kivételesen zárják be a hátsó ajtókat a házaikban.

A tíz szökött fegyenc közül hatot még aznap sikerült becserkészni, csütörtökön viszont négyen még szökésben voltak. A The West most azt írja, hogy Bradley Silvester is újra a rendőrkézen van, és ezzel sikerült elfogni az utolsó rabot is.

Egy geraldtoni taxis vezette nyomra a nyomozókat, miután Silvester megkérte, hogy dobja el egy darabig. Silvestert egy bokorból rángatták elő. Odáig okos volt, hogy levetette a fegyencruhát, de helyette láthatósági mellényt húzott, ami kevésbé bizonyult jó döntésnek.

150 rendőr kutatta a környéket a szökött rabok után, akik közül hetet elfogtak, ketten pedig feladták magukat. A fegyencek egy börtönlázadás után törtek ki a börtönből, a hírek szerint valósággal szétverték az intézmény egyes helyiségeit, sőt egy szobát fel is gyújtottak. (The West)