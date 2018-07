Ungár Péter vett két vidéki hírportált

Ungár Péter annak idején a Magyar Nemzetet is meg akarta szerezni, és ha az nem is jött össze, de bevásárolta magát az Azonnali.hu-ba, most pedig két vidéki hírportál,

a szentgotthárdi 9970.hu és az egriugyek.hu tulajdonosa lett

- írja a Népszava, amely azt is tudni véli, hogy az LMP-s politikus szeptemberben Szombathelyen és Debrecenben is megpróbál elindítani egy-egy lapot. Ungár június elején az Indexnek beszélt róla, hogy vidéken is tervezi bővíteni a médiaportfólióját, elsősorban online, mert „semmilyen más hang nincs vidéken, csak a Fidesz”. Azt ígérte, ez „szépen lassan, megyei jogú városonként fog indulni”.

Ungár egyébként már társtulajdonos az állami hirdetésekkel kitömött Figyelőben, aminek működésére állítása szerint semmilyen hatással sincs. Nemrég pedig azt is megmutatta, hogy nem fél mikrofont ragadni, és lemenni vidékre: