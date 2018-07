Velence bemutat Cannes-nak, és tárt karokkal várja a Netflix filmjeit

Alberto Barbera a 2017-es fesztiválon Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Azok után, hogy márciusban a szervezők egyszerűen kidobták a Netflixet a Cannes-i Filmfesztiválról, nagy kérdés volt, hogyan reagál a lépésre a többi nagy presztízsű európai fesztivál.



Cannes azért bojkottálja a Netflixet, mert annak üzleti modellje összeegyeztethetetlen a fesztiváléval, ezért ugyan vetítéseket engedélyeznek, versenyprogramban nem engedik be a streamre gyártott filmeket és sorozatokat. A feltételt úgy szabták meg, hogy ott csak olyan filmek szerepelhetnek, amelyeket bemutatnak a mozikban.

Velencéből a héten megjött a válasz: a kontinens legrégebbi filmfesztiválját szervező Alberto Barbera csak nevetett a bojkott ötletén, és bejelentette, hogy hat Netflix-gyártású film is szerepel az idei versenykiírásban, ráadásul bivalyerősek.

Szerepel - többek közt - a programban az Oscar-díjas Alfonso Cuaron Roma című mexikói családi drámája a '70-es évekből, Paul Greengrass filmje a norvég Breivik-tömeggyilkosságról, és a Coen-testvérek első digitálisan felvett filmje is (The Ballad of Buster Scruggs), Tim Blake Nelson, Zoe Kazan, Liam Neeson és Tom Waits szereplésével.

Azzal, hogy Cannes kiírta a versenyből a Netflix-filmeket, várható volt, hogy a többi nívós európai fesztivál valamelyikén nagy számban jelentkeznek a streamre készült filmek. Az sem meglepő, hogy Velence tárt karokkal fogadja a gyártó alkotásait, miután három év itt debütált Cary Fukunaga nagyhatású filmje, a Beasts of No Nation is.

Alberto Barbera azt is lenyilatkozta, hogy ők mindig nyitottak lesznek az újdonságokra, így amikor arról kérdezték, hogy szelfizni lehet-e a vörös szőnyegen, annyira természetesnek vette a választ, hogy csak nevetett a kérdésen. (Hollywood Reporter)